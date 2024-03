Alak: "En el municipio va a cobrar sueldo el que trabaja"

El intendente de La Plata, Julio Alak, dio su discurso en la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura y tras eso dialogó con la prensa.

Sobre lo sucedido hacía instantes, dijo: "El diálogo y el respeto es lo principal. Ha habido un cambio de estilo en la sesión, no hubo movilizaciones en las calles, barras que tiran papelitos, cantos efusivos, búsquedas de aplausos o desaprobación a la oposición. Eso fue un deseo nuestro, que no se aplauda demasiado al intendente ni se agravie al consejal de la oposición y creo que lo logramos".

Ya refiriendose a los temas de la ciudad, habló sobre los trabajadores del municipio y sostuvo que "acá el que trabaja no tiene problemas, pero nosotros no podemos afectar recursos de los contribuyentes para pagar a personas que no vienen a trabajar".

"No es solamente un tema ético es un tema legal. El sistema biométrico llegó para quedarse y también va a ser cumplido por los funcionarios", agregó.

Asimismo fue contundente y claro al decir que "en el municipio va a cobrar sueldo el que trabaja" y que quieren "recrear la cultura del trabajo".

“Tenemos que cuidar el dinero de los contribuyentes, no nos pagan las tasas para que las destinemos a pagar sueldos de gente que no trabaja. Nos pagan tasas para mejorar la calidad de vida, para que la ciudad esté limpia, arreglada, cuidada, más segura", añadió Alak.

Al respecto de las obras en la ciudad, se refirió a la avenida 90 y a la 520.

En relación a la primera sostuvo que "atento a la decisión del presidente Milei de no hacer inversiones en obras públicas, las provinciales y locales han quedado en suspenso" y que "otras grandes obras que son necesarias quedaran sujeto a elección del presidente en invertir o no".

Sobre la segunda obra dijo que la van a licitar y afirmó:"La 520 es la única avenida de la ciudad que une las dos autopistas: La Plata-Bs As y La Plata-Mar del Plata. Por lo tanto, con el tiempo va a ser una de las arterias más importantes de la ciudad".

"La Provincia de Buenos Aires hizo la obra de la bajada desde la autopista, que es una inversión gigantesca, y la municipalidad no hizo los 300 metros que faltan desde la bajada hasta 122. Esa es una obra que va a mejorar mucho la transitabilidad y descongestionar mucho la avenida 44 y otras vías internas, fundamentalmente con el tránsito pesado", explicó.

Por otra parte, se expresó sobre el déficit y sostuvo que lo va a subsanar con "una administración que cuide los recursos de los contribuyentes", que genere superávit y que este vaya a la "cancelación de la deuda heredada", pero tambien que sea invertida en "mejorar la calidad de vida de los vecinos".

Entre otras declaraciones, habló de los manteros. "Las plazas y las calles no son lugares para ejercer el comercio, pero muchas veces por necesidades sociales se las ha utilizado. Nosotros queremos llevar adelante un plan social a quien corresponda de relocalización y tambien de asistencia para que puedan ejercer el comercio en otro lugar", declaró el intendente.