Alberto Fernández: "Cada vez que hablamos de la reforma de la Justicia, piensan que queremos amparar a Cristina de cualquier causa y no es así"

Alberto Fernández, en un mano a mano exclusivo con Radio 10, habló hoy por la mañana de todo: desde las visitas a Olivos hasta una posible reforma judicial que presentó y nunca avanzó.

El Presidente fue imputado ayer tras el primero de estos temas, y destacó que el ya sabía lo que se venía porque varios medios de comunicación lo habían anticipado: "La imputación es solamente un aviso de que alguien esta siendo investigado, hace dos semanas que ya lo sabia por Clarín y La Nación".

Además, contó, también pidiendo disculpas que lamenta mucho lo que sucedió y que no fue un hecho doloso aunque lo explicó en su momento. También agregó que se presentó espontáneamente en la Justicia y le ofreció una alternativa para pagar el daño, en referencia al sueldo, el cual donaría el 50% al Malbrán.

De igual manera, se mostró satisfecho por su accionar en la justicia: "Espero que las cosas transcurran por el orden judicial que corresponda", afirmó. Sin embargo, sobre el caso admitió que cometió un descuido, producto de la "vorágine en la cual estaba viviendo".

ECONOMÍA

Sobre términos económicos, destacó que respecto del 2019, la inversión en el país se aceleró y aumentó un 14%. Asimismo, remarcó que en Catamarca, provincia que visitó durante los últimos días, se están haciendo los uniformes que utiliza la Fuerza Argentina. "En el gobierno de Mauricio Macri se importaban de China", aclaró.

Hoy por hoy, dijo que la preocupación principal es que la Argentina recupere el ritmo de producción y amplíe el trabajo. "Quiero que los planes desaparezcan y haya trabajo", destacó.

A su vez, entendió que "hay que ayudar a aquellos que por causa de la pandemia tuvieron que cerrar sus pequeñas empresas. Tenemos que ayudar a las Pymes a que puedan tener a todos sus empleados en blanco".

Allí hizo un paréntesis en referencia a la oposición por sus críticas desmedidas y el aprovechamiento de las mismas de cara a las elecciones: "Estamos los que trabajamos y los que se rascan".

Por otro lado, y explicando la deuda que heredó del gobierno anterior, afirmó que "se tiene que entender que Macri tomó deuda en dólares para pagar en pesos, eso es lo que él llama déficit".

Respecto a la Justicia y la persecución de los funcionarios macristas y la mesa judicial que se llevó a cabo durante el gobierno de Juntos por el Cambio, aclaró que Mauricio Macri debe probar que no persiguió a nadie, pero remarcó: "Los indicios dicen lo contrario".

Sobre Rodríguez Simón, dijo que no lo conoce pero que siempre era un nombre que sonaba en tribunales.

De acuerdo a la reforma judicial y la percepción que tiene la gente sobre esta, admitió que él propuso un proyecto pero quedó varado en la Cámara de Diputados y además, explicó que "cada vez que hablamos de la reforma de la Justicia, piensan que queremos amparar a Cristina de cualquier causa y no es así".

NEGOCIACIONES CON EL FMI

"No hay limite para la negociación, pero reitero, yo no voy a firmar algo que comprometa a los argentinos, no lo voy a hacer", comenzó sobre el tema, y aclaró que el Fondo Monetario Internacional también tiene responsabilidades porque le prestó dinero a un país que no tenía dinero para devolver.

"Mientras nosotros no tengamos esto acordado, yo no estoy apurado por firmar el acuerdo con el FMI, ellos quieren que yo me haga cargo de la deuda que tienen ellos", destacó, aunque agregó: "tenemos que pagar $44 mil millones de dólares, que lo tenemos que pagar todos, yo voy a acordar con el FMI cuando a la Argentina le convenga".

VACUNACIÓN

"Cuando hable con el Presidente de Moderna, me dijo que me podía vender las vacunas pero que iban a llegar a mitad del 2021 y fue lo que paso", explicó.

Además, en su discurso, hizo énfasis en el porcentaje de vacunados con una sola dosis: "ahora tenemos casi al 80% de los mayores de 18 años vacunados con una dosis".