Alberto Fernández: "Con presiones no me van a obligar"

Luego de la renuncia presentada por varios ministros del Gabinete nacional, el jefe de Estado, Alberto Fernández, confirmó que se producirán cambios en el Gabinete, aunque no se llevarán a cabo esta semana.

Así lo había acordado el martes con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner: “Lo charlamos, acordamos nombres. Eso sigue en pie”, señaló el Presidente sobre la reunión. En cuanto a los ministros en cuestión, manifestó: “No entiendo para qué se apuraron”.

“Ella me conoce, sabe que por las buenas a mí me sacan cualquier cosa. Con presiones, no me van a obligar”, dijo en el marco de una entrevista a Página 12.

En cuanto a las versiones que hablan de un pedido de renuncia del titular de Economía, Martín Guzmán, por parte de la Vicepresidenta, el mandatario nacional aseguró que "jamás" se la pidió. Incluso ayer se comentó que Cristina se habría comunicado telefónicamente con el ministro para decirle que esos trascendidos no son ciertos.

Este mediodía, el Presidente utilizó Twitter para dar un mensaje a los argentinos: “He oído a mi pueblo. La altisonancia y la prepotencia no anidan en mí. La gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente. Para eso fui elegido”.