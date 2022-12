Alberto Fernández : "Ha sido condenada una persona inocente"

Alberto Fernández se refirió a la sentencia hacia Cristina Kirchner en la Causa Vialidad y expresó que es "inocente".

Mediante Twitter, el Presidente reflexionó y opinó luego de conocerse la condena y afirmó : "Hoy no puedo dejar de conmoverme por la sentencia condenatoria a Cristina. Es el resultado de un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso. En el que se violó el principio de no juzgar dos veces un mismo hecho" y continuó "En el que no se explica como puede administrar fraudulentamente quien no tiene capacidad de disponer y decidir en licitaciones públicas".

Asi también vinculó lo sucedido con los jueces que viajaron a Lago Escondido, explicando que el juicio fue iniciado por uno de ellos y que "la suerte estaba echada desde el comienzo y tan solo hizo falta un simulacro de juicio".

El Presidente manifestó que Cristina es una persona "inocente" y que es "alguien a quién los poderes fácticos trataron de estigmatizar a través de medios de comunicación y perseguido a través de jueces complacientes a los que pasean en aviones privados y mansiones de lujo los fines de semana".

Por último, expresó su apoyo y solidaridad hacia la Vicepresidenta "sabiendo que es víctima de una persecución absolutamente injusta".