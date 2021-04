Alberto Fernández habló sobre las visitas a Olivos

El Presidente de la Nación no guardó silencio y se refirió al escándalo que tiene como protagonistas a magistrados y fiscales. “No tengo ninguna duda de que los jueces se prestaron a esta situación”, indicó.

“El expresidente Mauricio Macri afirmó que esta mesa judicial existía, y está claro que el Ejecutivo utilizó a la Justicia para perseguir a sus opositores”, sentenció.

Para el mandatario, el hecho de que un juez hable con un presidente “no representa un delito”, aclarando que “lo que está mal es que el presidente le diga a un juez lo que tiene que hacer y que luego el juez le vaya a rendir cuentas”.

Además, Fernández declaró que le parece “gravísimo” que las medidas tomadas por los jueces involucrados (en este caso se refirió al caso del camarista Gustavo Hornos) “sean la tapa de los diarios del día siguiente”.

En sus declaraciones ­también expresó que existe una necesidad de corregir a la Justicia y que esta no se ­utilice para perseguir y dañar a otros. “Yo no me conformo en dejar las cosas como están, no me resigno y deseo que esto cambie, aunque me digan que soy ingenuo”, finalizó el Presidente.