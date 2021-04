La Primera Dama Fabiola Yañez dio negativo de COVID-19

La primera dama Fabiola Yañez anunció este sábado que dio negativo a un test de coronavirus, luego de que el presidente Alberto Fernández se aislara tras dar positivo a una prueba antígena, luego de presentar síntomas compatibles con covid.

"Como es de público conocimiento, en el día de ayer Alberto presentó un registro de temperatura de 37.3 y un leve dolor de cabeza, por lo que se sometió a un test de antígeno que dio positivo de covid. Si bien estamos a la espera de la confirmación a través del test de PCR, él se encuentra aislado, cumpliendo el protocolo vigente y siguiendo las indicaciones de su médico personal. En ese mismo momento, también me realicé el test correspondiente, que en mi caso dio negativo. Me encuentro aislada y pendiente de la evolución de Alberto, cuidándolo y acompañándolo como siempre lo he hecho. Por favor, sigamos tomando todas las medidas de precaución, ya que claramente está pandemia aún no terminó. Gracias por los mensajes de cariño y apoyo", publicó Yañez en sus redes sociales.

El presidente Alberto Fernández anunció hoy al comenzar el día, a través de su cuenta de Twitter que dio positivo por coronavirus en un test de antígeno y que se encuentra aislado siguiendo las indicaciones de su médico. Aseguró que se encuentra "físicamente bien" y que se testeó por un registro de fiebre de 37.3.