Alberto, tras dar positivo de coronavirus: "Si no fuera por la vacuna la estaría pasando muy mal"

El presidente Alberto Fernández aseguró este mediodía que le realizaron un test de PCR, sobre el que todavía no tiene los resultados pero que estarán en el transcurso del día, y que permitirán confirmar el test rápido (de antígeno). Dijo que se siente bien y que "si no fuera por la vacuna, evidentemente la estaría pasando muy mal por lo que me dicen de cómo ataca el virus a una persona de mi edad".

"Me siento bien. Lo mío fue casi preventivo porque ayer fue mi cumpleaños y pude tocar la guitarra, almorzar con mi hijo y Fabiola. Pasé el día lo más bien y a la noche, cuando volví al cuarto tuve un dolor de cabeza medio raro, no era un dolor intenso pero sí molesto", contó en declaraciones a la radio AM 750.

Además, dijo: "No tengo la menor idea de cómo me contagié. Sé que hubo en la quinta acá, algún caso en la cocina, pero lo llamé al intendente de la quinta y me indicó que la persona no tuvo contacto conmigo".

"Hay que esperar esos resultados para tener certezas de que lo que dio el test rápido es correcto, supongo que en el transcurso de la tarde tendremos un resultado definitivo", aseguró el mandatario.

Reveló también que en el último hisopado que le hicieron (para el test de PCR) le tomaron muestras de la boca y las fosas nasales que fueron llevadas al Instituto Malbrán "para ver cuál ha sido la cepa que me ha atacado".

"Mis médicos dicen que evidentemente la vacuna generó una cantidad de anticuerpos importantes para que yo en este momento no la esté pasando del mismo modo en el que la pasa una persona de 60 años que se contagia", aclaró.

Fernández que está aislado en la casa de huéspedes de la Quinta de Olivos para evitar contagiar a otras personas. Tras la suspensión de la reunión con Larreta, con quien dijo seguramente hablará por teléfono en el transcurso de la tarde, sostuvo que su principal preocupación es "vacunar cuanto antes a los mayores de 60" y marco que "poco a poco se va acelerando el ritmo de vacunación”.

Sobre el crecimiento de casos en AMBA fue categórico: “Quisiera que hagamos algo para frenar en al área metropolitana", dijo y agregó: "En el mundo hay toque de queda. Lo que me parece oportuno es volver a hablar con Horacio y Axel para que diseñemos algo juntos”.