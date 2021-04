Alberto se reunirá con Larreta, que no piensa tomar nuevas medidas por el coronavirus

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se reunirán hoy en la Quinta Presidencial de Olivos por el aumento en los contagios de Covid-19. Pero el gobierno porteño anunció ayer que no considera necesario tomar medidas adicionales al respecto.



Así lo anticipó el jefe de Gabinete de la Capital Federal, Felipe Miguel. “Nosotros en la Ciudad no estamos tomando ninguna medida de restricción. Existen algunas medidas que restringen algunas actividades todavía y algunas otras medidas que a través de protocolos provocan algunas limitaciones. Pero por encima de eso no vemos que sea necesario tomar alguna medida adicional”, dijo el funcionario.



El Presidente llamó a Rodríguez Larreta el miércoles, para concertar una reunión de emergencia ante la alarmante suba de los casos positivos de la enfermedad producida por el coronavirus SARS-CoV-2. Hoy, en Olivos, tendrá lugar ese encuentro. La cita es a las diez de la mañana.



Miguel definió las prioridades de la Ciudad frente a la situación: la número uno, dijo, es “la educación presencial”, y por eso el gobierno porteño hará “todo el esfuerzo para sostener las clases”. La segunda es “sostener el empleo”.



Fernández y Rodríguez Larreta no se reunían desde septiembre, cuando estalló una disputa entre la Nación y la Capital Federal por los fondos correspondientes a la coparticipación federal. Ahora, ante la crisis sanitaria, ambos están dispuestos a encontrarse para poner el foco sobre la pandemia.