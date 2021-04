Nación toma medidas para impulsar el consumo y evitar una caída de la economía

Luego de lo que implicó el confinamiento durante el año pasado para la pequeña y mediana empresa, la intención del Gobierno nacional estuvo puesta desde el inicio de 2021 en intentar dar un golpe de reactivación al consumo interno, que aún no termina de despegar.



En ese marco, entonces, se tomaron una batería de medidas para los próximos meses que ya estaban vigentes, pero que prorrogaron en virtud de la compleja situación económica.



Por un lado, el Ministerio de Desarrollo Productivo renovó hasta el 31 de julio el programa Ahora 12, que permite a los consumidores ha­cer compras con tarjetas de crédito en cuotas.



Sin embargo, se introdujeron una serie de modificaciones. Para los bancos, que venían pugnando por un incremento de las tasas de interés a niveles del orden del 37% al 38%, finalmente el costo financiero será del 25% anual, lo que implica unos 5 puntos más de lo que tenían hasta ahora, pero unos 12 puntos por debajo de lo que pedían.



Por el lado de los comercios, se confirmó que los dedicados a la venta de ropa y de calzado tendrán que hacerlo en planes de 3 o 6 cuotas. Hasta ahora lo venían haciendo en la modalidad de 12 y 18 con tres meses de gracia.



En diálogo con diario Hoy, el secretario de prensa de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Pedro Cascales, explicó: “Veníamos pidiendo la extensión del Ahora 12 porque es una herramienta muy válida para el comercio y el consumidor. Se pudo extender con una pequeña variación de la tasa interés, lo cual es razonable; no se dan los 90 días de gracia, lo cual hubiera sido bueno, pero entendemos que el contexto no da para que el Estado se haga cargo de ese período. Creemos que es una buena medida porque cubre todos los rubros que había”.



“Siempre ha sido importante este programa y ha ayudado y sigue ayudando, y es necesario mantenerlo porque para los pequeños comercios es muy bienvenido. Las ventas cayeron un 6,5% en febrero, lo cual es bastante, porque comparamos con meses de ventas muy bajas. A lo largo del año pasado fue de un 20% la caída, y la industria pyme viene creciendo un 0,4%, que es poco, pero al menos frenó la caída”, explicó Cascales.



En ese marco, consideró que “los comercios pymes atraviesan una situación delicada, han cerrado muchísimos, hay pymes descapitalizadas, y a menos que el Gobierno pudiera poner en marcha un ATP reforzado, sería muy difícil afrontar un nuevo cierre de las actividades. Además, las mismas autoridades se han dado cuenta de que los grandes contagios nos se dan en un pequeño comercio atendido por su dueño, sino en aglomeraciones o reuniones sociales ampliadas. El comerciante y pequeño empresario sabe que es su propio sustento, y el tema más de fondo ahora pasa por cómo hacer para reactivar y sostener la economía”.



Según datos oficiales, en el primer bimestre de este año alcanzó transacciones por 107.738 millones de pesos a través de 9,7 millones de ­operaciones, lo que representó un incremento interanual del 26%. Los rubros destacados durante ese período según su facturación fueron: línea blanca, 24%; indumentaria, con el 23%; y materiales para la construcción, con el 12%. El año pasado se llevaron a cabo más de 56 millones de operaciones por 572.807 millones de pesos.



Otra medida que dispuso la Secretaría de Comercio Interior tiene que ver con el programa Precios Máximos, que se extenderá hasta el 15 de mayo y volvió a intimar a las empresas que forman parte integrante de la cadena de producción, distribución y comercialización de los productos incluidos a incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y ­provisión durante el período de vigencia de dicha resolución.



El programa incluye a todos los almacenes, mercados, autoservicios, supermercados e hipermercados, a excepción de las pymes y establecimientos mayoristas de venta de productos de consumo masivo que cuenten con salón de ventas.