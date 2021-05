Alberto Fernández: "Me preocupa mucho el aumento de los precios"

El presidente Alberto Fernández hizo un balance positivo sobre su gira por Europa en diálogo con C5N y afirmó que se concentrará en los aumentos de precios en el mercado interno.

"Me preocupa mucho el aumento de los precios y vengo decidido a atacar ese tema. Me preocupa porque es inexplicable", indicó el mandatario y agregó: "Celebro que la Argentina exporte carne, pero no que los argentinos paguen lo que pagan por la carne".

"Celebro que las alimenticias ganen plata, pero no que las ganancias sean desproporcionadas, porque si alguien gana mucho y otro pierde mucho eso no es una sociedad, es una estafa", advirtió Alberto Fernández.

"Si no está la ley, la única alternativa es que un DNU vuelva poner en vigencia las restricciones, que son muy necesarias", advirtió en otro tramo respecto a la ley de emergencia por el coronavirus. "No estoy en contra de la libertad de nadie, solo digo lo que la ciencia aprobó y aplico los recursos que la ciencia aprobó", agregó.

En ese sentido, criticó a parte de la oposición: "Si yo hubiera propuesto las clases presenciales estoy seguro de que hubieran salido a pedir que cerremos todo".

"La primera vacuna autorizada en ser dada en Argentina fue la de Pfizer, luego hubo problemas contractuales con Pfizer Estados Unidos que complicaron el acuerdo. Seguimos negociando hasta el día de hoy", expreso Alberto Fernández a C5N. "Yo hablé con el presidente de Moderna y me dijo que hasta fines de junio no íbamos a poder contar con sus vacunas", siguió y denunció: "Hay una guerra de laboratorios y se descalifican entre sí".

Respeto a su gira, evaluó: "Es un balance claramente positivo porque aquello que nos propusimos lo hemos logrado, que era pedirle a Europa que prestara particular atención a lo que estaba pasando en la negociación de Argentina con el FMI, la necesidad de que nos acompañe en aquellos que nos preocupa: tratar de buscar más tiempo en los plazos de pagos; eso va a demandar más tiempo pero insistimos en plantearlo".

En declaraciones a C5N, Alberto Fernández sostuvo que propuso al FMI la necesidad de "revisar la sobretasa, que es una tasa adicional que pagan aquellos países que han excedido su cupo crediticio". "Eso es exactamente lo que le pasó a Argentina cuando tomó el crédito", sostuvo el jefe de Estado, y graficó que "como consecuencia de eso nosotros hoy, en vez de estar pagando un punto de interés, estamos pagando tres".

Para Fernández, "el mundo debe revisar esas prácticas que son muy nocivas para los países.