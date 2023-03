Alberto Fernández se reunió con académicos argentinos en Estados Unidos

El presidente de La Nación, Alberto Fernández, se reunió hoy en Nueva York con academicos y academicas de Argentina que se desenvuelven en las universidades de la ciudad estadounidense en áreas tales como ciencias exactas, educación, arte, investigación social, comunicación y cine.

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero, el embajador de la Argentina en los Estados Unidos, Jorge Argüello, el cónsul en Nueva York, Santiago Villalba Díaz, y el secretario General y la Portavoz de la Presidencia, Julio Vitobello y Gabriela Cerruti.

Durante el encuentro el Presidente destacó la importancia de “la educación pública y de calidad”, y al referirse a su labor académica dijo que “quiero devolverle a la educación pública lo que me dio”, por eso “sigo dando clases precisamente para poner en valor la universidad”.

“La economía del conocimiento que hay en la Argentina es una política de Estado, y eso nos permite ser el país de Latinoamérica con más universidades”, expresó el mandatario y apuntó que “cada vez que dicen que hay que cerrarlas, yo digo que hay que abrir más universidades”.

Entre los presentes, tambien formó parte del encuentro Victoria Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia, quién destacó la importancia de la educación pública universitaria para quienes estudian en el exterior y mencionó los programas y maestrías en estudios argentinos en Estados Unidos: “Tratamos de organizar el estudio académico para que ilumine los debates políticos y sociales que son importantes para la región”, explicó.

Además, participaron Esteban Mazzoni, profesor en New York University, quien trabaja en la investigación y el uso de células madres para cura de enfermedades como el Parkinson; Mike Cohen de la New York New School y el Observatorio Latinoamericano; Germán Drazer, que es profesor e investigador en Ingeniería Mecánica y Aeroespacial; y Marcelo Meregalli, especialista en Latinoamérica y Gerente de Relaciones de industria del Center for Structured Organic Particulate Systems, ambos en la Universidad Rutgers; Margarita Gutman, directora del Observatorio Latinoamericano de The New School; Gerardo Blumenkrantz, co-director del mismo instituto, y Juan Mercado, decano de la División de Estudios Multidisciplinarios, City College of New York (CUNY).

Posteriormente, el Presidente visitó en el Consulado Argentino la muestra “Trazos de Resiliencia” de Sandra Mayo, una exposición basada en las historias de Sara Rus y Ruth Paradeis, ambas sobrevivientes del Holocausto y víctimas de la dictadura cívico militar que se instauró en nuestro país de 1976 a 1983. Mayo es una artista y educadora argentina que se especializa en grabado y técnicas mixtas.