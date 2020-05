Alberto Fernández visitó Santiago del Estero y Tucumán

El Presidente Alberto Fernández recorrió el interior del país por primera vez desde el aislamiento social y obligatorio por el coronavirus. Estuvo en Santiago del Estero y Tucumán, y en ambas provincias habló sobre dos temas fundamentales: la deuda y la cuarentena.

Si bien el aislamiento social obligatorio afecta principalmente a la Provincia de Buenos Aires, más precisamente a la Capital Federal y el AMBA, dijo: “Hacer la cuarentena no puede ser un sacrificio”.

En Santiago del Estero, en un acto que compartió con el gobernador de esa provincia, Gerardo Zamora, Fernández ratificó que su gobierno no asumirá “ningún compromiso con la deuda que postergue a los argentinos” y afirmó que la economía del país volverá a “levantarse” una vez que pase el coronavirus, tal como ocurrió en 2003.

“Renuevo mi compromiso con cada argentino. No vamos a asumir ningún compromiso con nuestra deuda que postergue a los argentinos; no vamos a someter a la Argentina a nuevos compromisos que no podamos cumplir”, añadió.

“Quiero que el mundo nos vea como un país honorable que cumple con sus compromisos, por lo tanto no vamos a hacer más de lo que debamos hacer y que nuestros compromisos no signifiquen una nueva postergación de nuestro pueblo”, enfatizó durante el acto, en el que dedicó palabras elogiosas al gobernador Zamora, con quien dijo compartir la “mirada” de lo que “necesita el pueblo”, pese a que ambos provienen de orígenes políticos distintos, en alusión a la pertenencia radical del mandatario

provincial.

Ya en Tucumán, junto al gobernador Juan Manzur, el Presidente habló del ofrecimiento a los bonistas: “Es una oferta con mucho rigor”, dijo. “Esa oferta responde a una lógica de crecimiento de la economía. Los que reciben la oferta saben cómo estamos, es mentira que (los bonistas) no saben cómo estamos”, aseguró.

Por último, Fernández dijo que la Argentina está en default desde diciembre, antes de que él asuma, solo que los diarios “no lo escriben, lo ocultan”.