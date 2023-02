Alberto Sileoni postergó el debate sobre la reforma educativa

El director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, había explicado ayer que la jurisdicción está analizando una actualización del sistema educativo secundario, que contempla entre otras cuestiones un nuevo esquema de promoción escolar, pero remarcó que no se concretará este año.

Al respecto, y tras las repercusiones negativas que recibió desde el sector opositor, el funcionario dio una conferencia de prensa en la ciudad de La Plata en la que defendió el nuevo esquema de promoción escolar donde se elimina la repitencia y aseguró que “vamos a seguir trabajándolo aunque hemos dejado la discusión en el Consejo General, tenemos tiempo para discutirlo porque no las íbamos a implementar este año”.

Aunque el debate sobre el proyecto quedó en suspenso, Sileoni fundamentó que “estos chicos van a estar más tiempo en la escuela, habrá más esfuerzo e intensificación para que cuando están mal en una materia se los pueda ayudar”.

A su vez, el director educativo respondió a las críticas de Juntos sobre las reformas al sistema de evaluación en el nivel secundario y acusó a los legisladores de la oposición de “banalizar” la discusión.

“Creemos que buena parte de la oposición no entendió el tema que nosotros estamos proponiendo”, enfatizó el ministro de Axel Kicillof y señaló que “duele el giro que tiene esta discusión que termina en la campaña electoral”.

Y agregó: “Creemos que hay que modificar la Secundaria. Tomamos un camino, claro que puede ser discutible. Nos están discutiendo el camino aquellos que gobernaron entre 2016 y 2019 y no tomaron ningún camino. Que alguien me diga que marca ha dejado Macri y Vidal a la educación”.

“De ninguna manera se puede banalizar la discusión a repitentes si o repitentes no”, subrayó. “No proponemos el facilismo, nadie debe aprobar lo que no sabe. El derecho es a estudiar, no es a aprobar. Nadie que no apruebe todas las materias va a egresar del secundario. Es falso el siga a siga que dicen del populismo. No va a ser así”, aseveró.

Kicillof: “Hay que atacarla deserción escolar, sobre todo a nivel secundario”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dijo ayer en Bahía Blanca que en materia de educación las reformas “más profundas tienen que ser las de los contenidos, pedagogía, procedimientos y formas en las que funciona la escuela” y advirtió que uno de los problemas “a atacar es la deserción escolar, sobre todo a nivel secundario”.

“Lo estamos haciendo a nivel inicial, primario y secundario, en todos los casos son discusiones que vienen desde el comienzo de la gestión”, sostuvo el gobernador durante un contacto con la prensa.

“Se está pensando la educación pública en la provincia de Buenos Aires en todos los niveles, teniendo muy en cuenta que son inversiones mayores”, dijo.

El gobernador sostuvo que se está viendo “un cambio en los contenidos del secundario, un cambio en la pedagogía y un cambio en el modo de aprobación de materias”.

Las reformas “más profundas tienen que ser las de los contenidos, pedagogía, procedimientos y formas en las que funciona la escuela”, sintetizó.

“¿Qué es lo que han hecho? Este ejercicio bastante tonto pero efectivo, tratar de utilizar políticamente una discusión que es compleja”, afirmó, al indicar que desde la oposición “son presuntos especialistas” y que durante cuatro años de la gestión en la Provincia “no cambiaron nada”, en alusión al gobierno de María Eugenia Vidal.

“El problema que tenemos que atacar es que hay deserción escolar, sobre todo a nivel secundario, no todos los que empiezan terminan”, dijo.

En ese contexto sostuvo que “el sistema educativo está buscando una solución a eso, no solo nuestras autoridades, especialistas, representantes”.

“Lo que proponemos es que haya un acompañamiento de la institución para que los pibes y las pibas que iban a dejar la escuela no la dejen”, dijo.

“Si la educación pública tiene problemas, lo he dicho desde el primer día, que yo no iba a ocultar los problemas, los vengo a defender, eso quiere decir mejorar”, puntualizó.

El mandatario bonaerense formuló estos conceptos en Bahía Blanca donde participó de un acto de entrega de escrituras llevado a cabo en un club de dicha ciudad del sur bonaerense.