Analizaron el fallo de la Corte que modificó el Consejo de la Magistratura

En una reunión en la cual expusieron la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, y el expresidente del Colegio Público de Abogados porteño Jorge Rizzo, se produjo el análisis del fallo que modificó la conformación del Consejo de la Magistratura, una de las causales por las que el oficialismo promovió la acusación contra los miembros del tribunal.

Por su parte, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (Frente de Todos), explicó los argumentos del oficialismo para rebatir la declaración de “inconstitucional” de la ley del Consejo de la Magistratura. Gaillard afirmó que “la hipótesis general es la cooptación del Consejo de la Magistratura por parte de la Corte con el objeto de mantener el statu quo en el foro federal y ejercer facultades propias del Poder Legislativo”.

A su vez, la legisladora objetó que “la Corte se arrogó facultades legislativas al restituir la ley 24.937, que había sido derogada por el Congreso hacía 16 años”, la cual disminuía el número de integrantes del Consejo de 20 a 13.

La exposición de la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, fue la primera, y en su declaración se señaló que “recusamos a (el presidente de la Corte Suprema, Horacio) Rosatti porque hay un principio básico: no se puede ser juez y parte; y cuando Rosatti asume la presidencia del Consejo de la Magistratura pasa a ser parte; no se puede estar de los dos lados del mostrador”.

Además, Peñafort aseveró que la posición del Senado “fue ratificada y estamos en recurso extraordinario que no ha sido resuelto, porque luego de la intervención de Rosatti, y a la fecha, los expedientes juntan polvo; dado esto, el Consejo funciona con 19 miembros”, refiriéndose a la indefinición en la designación del representante del Senado.

Por su parte, el expresidente del Colegio Público de Abogados porteño Jorge Rizzo expresó que “con cuatro miembros no se puede seguir, no es justo el fallo, como no fue justa la elección del presidente”, haciendo alusión a Rosatti, y agregó que el “autovoto” del magistrado “no es ilegal, pero no es de estilo en la Corte Suprema”.