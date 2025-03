Andrade explicó su decisión: “No se cumplieron requisitos básicos”

La jueza porteña Karina Andrade quedó en el centro de atención por liberar a 114 detenidos tras la represión a la marcha de jubilados. En este camino, funcionarios del Gobierno nacional no solo la atacaron, sino anunciaron que la acusarán de incumplimiento de sus funciones.

“Hubo detenciones que no fueron informadas y que no cumplieron con los requisitos mínimos”, argumentó la magistrada en diálogo con El Destape AM 1070.

En esta misma línea, precisó: “No fue una decisión espontánea que hice porque sí. Yo tengo un rol jurisdiccional de control de legalidad. El marco que yo tenía para resolver era lo informado por el Ministerio Público Fiscal. No se me informó de alguna investigación delictiva”.

Además, Andrade aclaró que “no le trajeron información” acerca de si había barrabravas presentes en la manifestación del miércoles, aunque añadió que eso “formará parte de la investigación” posterior.

De todos modos, la jueza señaló que “no se va a dar la liberación de cualquier persona con pedido de captura”, y anticipó que “si avanza la investigación de la fiscalía se podrá pedir la prisión preventiva” de los liberados.

Por otra parte, Andrade consideró que los cuestionamientos que recibió de parte de funcionarios del Ejecutivo nacional “son desafortunados, porque los jueces debemos poder resolver sin que eso conlleve una crítica por algo que yo llevé adelante en el marco de mis funciones”. “Creo que esto afecta la democracia, la dependencia judicial y la división de poderes”, cerró.

Como bien informó diario Hoy en su edición anterior, la jueza consideró en su fallo que “se encuentra en juego” el derecho a la protesta y “a manifestarse en democracia”. También subrayó que no se brindaron detalles sobre horarios y lugares de las detenciones y que tampoco se indicaba qué delito cometieron.