Aníbal Fernández: "Yo no me arrepiento porque no hice nada"

Aníbal Fernández habló con la prensa en Casa Rosada y se refirió a la polémica que se generó con Nik, tras un tweet suyo. El ministro de seguridad nacional dejó en claro que no amenazó a nadie y que se sacó de contexto su posteo en redes sociales.



"Yo escribo como redacto. Lean, pero yo no vi nada de lo que dijeron. Yo no me arrepiento, pero si alguien puede entender que eso es una amenaza, es de caballero pedir disculpas. Yo no hice nada", señaló tajante.



Además detalló: "Hay millones de dibujos de él que dicen ORT ¿No miran ustedes los dibujos? Yo si. Yo en ningún momento hice referencia a sus hijos. A mi él me ha regalado dibujos y no tengo ningún tema personal con él. Yo hice lo que hice siempre: hablé con claridad. Léanlo y se van a dar cuenta que no hay nada de lo que dicen"

Por otro lado dejó en claro que no maneja datos de la población y reiteró que se sacó de contexto el tema: "Yo no manejo datos de los ciudadanos. Y yo no borré ningún tweet, si lo quieren leer, esta ahí. Cuando yo le dije lo de los dibujitos, es porque él invitaba a quien le pedía, hacerle el dibujito de su escuela. Yo dije lo mismo que dice él".

Por otro lado, le quiso poner fin a la polémica: "No me pone contento esta discusión, pero yo sé lo que hago ¿Por qué me tiene que decir algo el Presidente? Si yo no hice nada. Redacto muy bien y ustedes le quieren hacer decir algo al tweet que yo no dije".