ARBA detectó $2.666 millones en evasiones

¿Cuándo arranca la gestión de Julio Alak?

Después de la euforia por el triunfo electoral y la posterior asunción del jefe comunal, la Municipalidad aparece virtualmente en modo stand by. Trámites que no se realizan, operativos que no se despliegan… pero eso sí, hubo tiempo para que el Concejo avale un aumento de tasa SUM del 150 % y para que el Ejecutivo amplíe el organigrama de cargos políticos.