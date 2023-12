Argentina no firmará el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

A días de la asunción del presidente electo Javier Milei, el Gobierno anticipó que Argentina no firmará esta semana el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Mercosur y la Unión Europea, una iniciativa que tiene el visto bueno de la administración liberal.

El saliente canciller Santiago Cafiero confirmó ayer que el Presidente Alberto Fernández no estampará la firma en el acuerdo durante la cumbre del Mercosur que tendrá lugar desde el 6 de diciembre en Río de Janeiro porque “no están dadas las condiciones”.

“Las conversaciones seguirán y el trabajo realizado es mucho, pero no están dadas las condiciones para firmar el acuerdo”, subrayó el titular del Palacio San Martín sobre las negociaciones que llevan más de dos décadas. Según precisó Cafiero, el acuerdo “tiene un impacto negativo en la industria del Mercosur, sin reportar a cambio beneficios para sus exportaciones agropecuarias, que están limitadas por cuotas muy restrictivas y sujetas a regulaciones ambientales unilaterales que las exponen a una vulnerabilidad a futuro”.

Una de las principales diferencias, expresó Cafiero, radica en el plano ambiental debido a que las reglas adoptadas por la Unión Europea en 2019 suponen “ya hoy mayores costos y restricciones para las exportaciones del Mercosur de alimentos y otros productos”.

En este marco, precisó que el Mercosur rechazó el “proteccionismo verde” -un arancel ambiental que pusieron los países desarrollados- y respondió con exigencias propias, como la creación de un fondo ambiental para apoyar a los países en desarrollo.

“Las demandas del Mercosur están todas sobre la mesa y defienden los intereses del agro y de la industria. Como ya hemos dicho en distintas oportunidades, un acuerdo puede ser beneficioso pero no cualquier acuerdo lo es”, selló el canciller que acompañará a Alberto Fernández en su último viaje como jefe de Estado.

Antes de participar del cónclave, Fernández expresó que el tratado aún no se firmó porque “encontró resistencia dentro de Europa” y, si bien apoyó la iniciativa de sellar un acuerdo, anticipó que no lo hará bajo las condiciones.

“El acuerdo Mercosur-Unión Europea no se ha firmado no porque Argentina no quiera sino porque encontró resistencia dentro de Europa”, señaló el Jefe de Estado y ahondó: “Quiero discutir algo que le sirva a los argentinos, es un acuerdo entre dos regiones, hay intereses que tener en cuenta”.

Por el contrario, el gobierno de Brasil, que tiene la presidencia pro tempore del bloque regional, expuso sus intenciones de concretarlo en la próxima cumbre y la administración entrante de Javier Milei brindó su respaldo. “Estamos junto a Brasil y hablamos de la importancia de firmar el acuerdo Mercosur-Unión Europea y con otros países como Singapur”, señaló la electa canciller Diana Mondino días atrás. El próximo miércoles Alberto Fernández partirá rumbo a Río de Janeiro para participar de la cumbre en la que se discutirá sobre el acuerdo.