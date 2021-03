Aseguran que Mauricio Macri estuvo “detrás de la persecución judicial”

La exprocuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dijo este miércoles que el expresidente Mauricio Macri estuvo “detrás de la persecución judicial” durante su gestión, y que la causa en su contra por la compra del edificio de la Procuración tuvo un “objetivo político”.



“Detrás de la persecución judicial hay una persona que es Mauricio Macri, que tiene graves denuncias en su contra, y sé que está detrás de esta causa contra mí. Hay jueces y fiscales de Comodoro Py que fueron presionados por él de mil maneras”, afirmó Gils Carbó

La exprocuradora se refirió así a la causa en su contra por la compra del edificio de la Procuración, la cual fue elevada a juicio. “No se entiende de qué me acusan. La causa por el edificio de la Procuración tenía un objetivo político”, aseguró.



En el mismo sentido, la abogada indicó: “Macri me presionó para que renuncie desde su campaña, y, luego, cuando asumió, quisieron poner ministros de la Corte por decreto y me querían sacar a los gritos”.

Asimismo reveló que, durante la gestión del expresidente Mauricio Macri “aparecieron dos sobres por debajo de la puerta del fiscal (Carlos) Rívolo, donde se me acusó de beneficiar a mi exmarido en la compra de un edificio”, algo que definió como “desopilante”.