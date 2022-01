ATE se presentará como querellante en la causa que se investiga a la Gestapo macrista

La Asociación de Trabajadores del Estado brindó esta mañana una conferencia de prensa en la sede provincial del sindicato para anunciar que ha decidido presentarse como querellante en la causa que investiga la comisión de delito por parte de un sector del poder judicial y del poder político durante el gobierno de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri, cuyo objetivo fue perseguir y atacar a las organizaciones sindicales.

“Esta conferencia tiene como objetivo informar los pasos que hemos decidido transitar desde la Asociación de Trabajadores del Estado de la provincia de Buenos Aires en función de los hechos que se vieron hace unas semanas atrás, a través de un video donde el ex ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, expresa el plan estratégico para avanzar sobre los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras”, comenzó diciendo el secretario general ATE provincia, Oscar de Isasi.

Y precisó: “Tanto Francisco Banegas, secretario general de ATE Ensenada, como yo, en el juzgado provincial, tenemos una causa que nos caratula como responsables de amenazas. Hemos decidido presentar el video como prueba de que esa causa era armada por el gobierno provincial y por la mesa judicial que se vio estos días pasados”.

“Queremos incorporar ese elemento para dejar bien claro, si es que no lo estaba, que esa causa es una causa armada que tiene como objetivo, como bien lo dijo Marcelo Villegas, perseguir dirigentes gremiales y destruir a las organizaciones sindicales”, sostuvo.

En tanto, el asesor legal de ATE provincia de Buenos Aires, Marcelo Ponce Núñez, explicó: “hemos realizado las presentaciones correspondientes tanto en el juzgado de garantías 5 en la provincia como en el juzgado federal 3. No podemos permitir que en un sistema democrático puedan suceder estas cosas”.

Por su parte, Francisco Banegas, secretario general de ATE Ensenada, expresó que “para el gobierno de Vidal nuestros derechos eran privilegios, pero a ese atropello se nos sumó una causa. Nos persiguieron, pero no iban contra un dirigente, sino contra los sindicatos que es la herramienta de lucha que tenemos los trabajadores”.

En diálogo con este multimedio, de Isasi remarcó al final la conferencia que “es clarísima la relación del poder político y del Poder Judicial. No le harían bien a la democracia que ese tipo de causas sigan avanzando. Y no le harían bien al Poder Judicial, en el cual tenemos la necesidad de recuperar la capacidad de creer en él. Porque no es sano no creer en el Poder Judicial”.