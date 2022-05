Audiencia de conciliación: Bullrich ratificó sus dichos contra Alberto Fernández y habrá juicio

Alberto Fernández y Patricia Bullrich se vieron las caras hoy al mediodía en la audiencia de conciliación por la demanda que inició el presidente de la Nación tras los dichos de la titular del PRO sobre las negociaciones con el laboratorio Pfizer.

Bullrich dijo, en un programa de televisión el año pasado, que las negociaciones con Pfizer habían naufragado porque el gobierno quería poner "un intermediario" para cerrar el contrato. Esta desinformación fue desmentida por el gobierno y se inició la demanda donde se le exige a la titular del PRO retractarse.

Al salir de la audiencia, Bullrich aseguró que ratificó sus dichos, sin embargo evitó acusar al presidente que en la negociación con Pfizer hubo coimas.

En tanto el abogado Dalbón dijo que Bullrich había manchado el honor del presidente al acusarlo de querer imponer intermediarios a Pfizer y que por lo tanto, al no retractarse, continuarán con el juicio.

"Esta audiencia era para que se retractara o para abrir el juicio a prueba pero Bullrich adelantó que no iba a retractarse", dijo Dalbón y agregó "no me parece que era necesario exponer al presidente, si no iba a retractarse ¿para que quería verlo?", insistió "ahora va a sentarse en La Nación Más o en TN que es una sucursal del PRO", sentenció.

La audiencia se hizo en el juzgado civil 21 en Talcahuano al 490 convocada por el juez Luis Sáenz. Según confirmó el abogado Gregiorio Dalbón, esperan que Bullrich se retracte de lo contrario piden un resarcimiento de 10 millones de pesos.

Esta mañana, Patricia Bullrich emitió un tuit donde dijo que iba a ratificar sus dichos televisivos dando a entender que no va a retractarse pero el tuit fue borrado poco después.