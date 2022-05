“Macri no solo fue una amenaza en 2019, lo es en adelante”

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, afirmó ayer que están en discusión dos modelos de país, y allí apuntó a Mauricio Macri, advirtiendo que el expresidente no fue una amenaza en 2019, sino que lo es para adelante.

“Estamos discutiendo cómo mejorar el salario de los trabajadores, si es con un bono, anticipando el salario mínimo o levantando el piso de Ganancias, pero no discutimos congelar las paritarias y sacarles derechos a los trabajadores. Están en discusión dos modelos: Macri no solo fue una amenaza en 2019, sino que lo es en adelante. No es una hipótesis, sino que ellos están ahí y a la derecha de (el expresidente de Estados Unidos) Donald Trump, decididos a llevarse puesto todo”, dijo el funcionario este lunes.

Katopodis esgrimió que “la posibilidad de repensar la Argentina productiva e industrial” no se la van a dejar a la derecha porque “no lo van a hacer” y, además, sostuvo que el peronismo tiene que “recuperar la intensidad de un proyecto nacional y evitar la fragmentación y sumatoria de particularidades territoriales” para “construir poder político y social”.

“No podemos perder la oportunidad de pensar la Argentina productiva. Me tocó hacer obra pública en la pandemia, construir hospitales y obras de mediana y pequeña escala para reactivar el empleo y ponerlo en marcha en 2020 y 2021. Ahora estamos en un momento de poder proyectar y pensar cuál es el país que queremos”, señaló el ministro en declaraciones a El Destape Radio.

Y allí añadió: “No tenemos derecho a dejar a los argentinos a la intemperie de lo peor de la derecha que no tiene ningún escrúpulo”.