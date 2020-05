Axel Kicillof: “Algunas fotos me preocuparon”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mostró su preocupación al ver algunas de las imágenes que ayer dejó la prueba piloto de apertura de comercios en Mar del Plata y remarcó: “Escuché al intendente decir que había salido bien, pero también vi algunas fotos que me preocuparon”.

El dato no es menor, ya que eran varios los municipios de la provincia que tenían sus ojos puestos en esta jornada -entre ellos La Plata- que tras escuchar esta afirmación dieron por tierra con esta chance, pero que aún guardan alguna esperanza luego de que el mandatario agregara: “Como no tengo los informes fehacientes no puedo hacer ahora una evaluación. Lo que sí puedo decir es que vamos a proceder a las habilitaciones de ciertos comercios con esta regla, no estamos en una fase de prueba piloto; estamos en una fase nueva donde los comercios barriales a pedido de los intendentes, por zonas, por rubros y por horarios se van a habilitar”.

En ese sentido, el gobernador recalcó que es mucho el compromiso con la industria y el comercio, cuando la provincia es responsable del 53% del PBI industrial de la Nación y que en ese marco la coordinación con los alcaldes bonaerenses es primordial para evitar la expansión del virus al sostener: “Lo que quiero decir es que una de las claves que nos ha dado este éxito que por ahora o hasta ahora, ha sido la coordinación y la articulación con todos, independientemente de su signo político, en las medidas y las decisiones que se van tomando".

"Esto ha permitido dar claridad y dar certezas a una ciudadanía que lo único que entra como cortocircuito son esos sectores políticos pequeños y minúsculos que todo el tiempo están sembrando dudas y falsas noticias”.

Respecto a la evaluación sanitaria de la medida, fue el ministro de Salud provincial, Daniel Gollán, quien realizó una apreciación más precisa al señalar que “cuando hablamos de las pruebas pilotos y su impacto, lo que uno puede hacer inmediatamente es decir si se desbordó mucho, o si la gente se comportó bien o mal, pero recién dentro de 14 días vamos a saber el resultado de lo que sucede con el virus en estas experiencias”.

Gollán se refirió a que los datos que arrojará esto, recién se conocerán en dos semanas, cuando los posibles contagios que pudieran haberse dado se hagan visibles en cifras y recalcó “cómo lo tenemos postdatado, puede suceder que no nos estamos alertando a tiempo porque no aparecen casos y después nos aparecen muchos juntos en distintos lugares”.

Finalmente, durante la conferencia el gobernador señaló que en AMBA seguirán prohibidas las salidas recreativas, aunque se autorizará a los padres, para ser acompañados por sus hijos a realizar las compras durante los fines de semana.

Bajo estas circunstancias, es poco probable que se haga lugar al pedido de los minoristas de la ciudad y se abran los centros comerciales del centro de La Plata, Los Hornos y City Bell, ya que se aprobarán solamente los comercios de cercanía y que no generen aglomeración de público o saturación en el sistema de transporte público, así como lo autoriza el DNU 459/2020 publicado ayer en el Boletín Oficial de la Nación.