Axel Kicillof: “La oposición genera una situación angustiante y enloquecedora”

El mandatario hizo referencia a la postura de Juntos por el Cambio con respecto a la gestión durante la pandemia causada por el coronavirus. “No me llama la atención que haya un sector que parece que está en otro canal, en otro capítulo y que se dedique todo el tiempo a negar la gravedad de las cosas”, aseguró Kicillof.



No solo habló del sector político, sino también de un sector de los medios de comunicación y del Poder Judicial. “Mientras yo hablaba con la gente de Larreta para saber qué restricciones iban a tomar, salió un comunicado diciendo que no iban a aceptar ninguna restricción, enloquecen a la gente”, dijo el gobernador bonaerense. “Estamos preocupados por esta situación compleja y tenemos en el medio un sector negando lo que ocurre; y si no niega, cuestiona o critica, y si no tiene nada para criticar, inventa”, agregó. “Es una situación agobiante en la Argentina, lo digo como dirigente y gobernador, y para la gente es cansador”, concluyó.



Con respecto a la gestión de la pandemia, el mandatario habló sobre el acceso a las vacunas: “Somos unos privilegiados en términos de vacunas porque el acceso es escaso para gran parte de la humanidad. Y así también hay situaciones angustiantes, como la llegada de la segunda ola”, declaró.



Kicillof habló de la ocupación de camas en el Área Metropolitana de Buenos Aires y detalló que en esa región los hospitales están cubiertos “al 76%, recibiendo gente de la Ciudad de Buenos Aires que está al 100%, eso también es un factor”.



“Desde junio que estoy luchando para conseguir vacunas, con reuniones con distintos proveedores. Cuando se consiguen, un sector sale a decir que las vacunas son un veneno y denuncian a las autoridades por el crimen de envenenamiento. No es joda, esto pasa en Argentina”, agregó.



Descartando cualquier tipo de ruptura a la interna del Gobierno de Alberto Fernández por no haber tomado medidas más duras, el gobernador aseguró que “los que constituimos el Comité de Emergencia nos asesoramos con los expertos, y ellos nos decían que si no se tomaban medidas, la única salida era el colapso sanitario. Ante eso, reflejamos esta opinión al Gobierno nacional, y la sigo sosteniendo: la curva hay que bajarla lo más rápido posible”. “Si no se hacía nada, terminaba todo explotado, como sucedió en la Ciudad”, concluyó.