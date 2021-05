Concluyó la visita del Presidente a Portugal

El Presidente Fernández se reunió con el primer ministro de la República Portuguesa, António Costa, ayer por la mañana en el Palacio de São Bento de Lisboa, previo a la partida de Alberto hacia Madrid, donde hoy se reunirá con el rey Felipe VI y con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.



Costa le dio su apoyo a la posición argentina en las negociaciones que lleva adelante el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Asimismo, en la reunión bilateral privada, que duró 45 minutos, ambos mandatarios coincidieron también en la necesidad de “considerar a la vacuna un bien global al que tengan acceso todos los habitantes del mundo”, según expresaron ambos en declaraciones a la prensa.



También hablaron del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, bloques comerciales de ambos continentes que cada uno preside actualmente, y consideraron urgente la conclusión.

“Persisten las dificultades en América Latina y Europa por los países que cuestionan la naturaleza de este acuerdo económico.

Tenemos que trabajar más y tenemos que aprovechar este tiempo para ver si podemos resolver un conjunto de acuerdos complementarios, es decir, sobre cambio climático y el combate a la deforestación. Aquí, en particular, podemos avanzar”, declaró Fernández.

La negociación con el Fondo



Costa le aseguró a Fernández que Portugal colaborará en hablar con el FMI para que se llegue a un acuerdo en las negociaciones que el Fondo mantiene con la Argentina. “Le expresé al Presidente Alberto Fernández todo el apoyo de Portugal. Intentaremos sensibilizar al FMI para que al menos durante esta crisis se pueda suspender el sobrecargo de tasas”, expresó Costa en una declaración conjunta a la prensa que brindó junto a Fernández

“Cuando llegué al gobierno en 2015, me encontré con el mismo problema que tiene la Argentina: como el préstamo era superior a la cuota de Portugal en el Fondo, pagábamos una tasa de interés con un sobrecargo muy significativo”, detalló Costa, y remarcó: “En ese momento pudimos convencer al FMI para liberarnos del sobrecargo, pero hoy estamos en una situación muy particular con la crisis de la Covid-19”.



“Estamos necesitando de la comprensión de Europa y del mundo. La situación era difícil cuando asumimos, y se hizo mucho más difícil con la pandemia”, afirmó, a su vez, Fernández.



En ese sentido, el Presidente reafirmó que “tenemos que alcanzar un acuerdo con el FMI que no condicione el desarrollo de una Argentina que está necesitando desarrollarse para terminar con la desigualdad que hoy existe”.



Con respecto a la lucha contra la pandemia de coronavirus, el mandatario argentino reafirmó la “necesidad de facilitar el acceso a la vacuna de los habitantes de todo el mundo, porque la única garantía que tenemos de lograr la inmunidad es a través de la vacuna”.



Asimismo, Costa resaltó que “solo estaremos seguros e inmunizados cuando toda la humanidad logre estar inmunizada. Y eso quiere decir que debemos dar prioridades muy claras a incrementar la producción y a lograr una gran cooperación internacional para lograr un acceso universal a las vacunas”.



Luego de la audiencia entre ambos mandatarios, participaron de una reunión el canciller Felipe Solá, el ministro de Economía, Martín Guzmán, los secretarios general de Presidencia, Julio Vitobello, de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi, y de Culto, Guillermo Oliveri, además del embajador en Portugal, Rodolfo Gil.

Hoy se reúne con Felipe VI y Pedro Sánchez

Luego de finalizar su visita a Portugal, el Presidente Alberto Fernández, quien había arribado el domingo, tomó un vuelo hacia Madrid, donde llegó a las 18.30 de España (13.30, hora argentina).



En el Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez de Barajas, el jefe de Estado y la comitiva que lo acompaña en esta gira fueron recibidos por el embajador argentino Ricardo Alfonsín.

Hoy el primer mandatario mantendrá reuniones con el rey Felipe VI y luego hará lo propio con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.



Luego de su visita a España, el Presidente también visitará Francia, Italia y la Ciudad del Vaticano; en este último lugar se reunirá con el Papa Francisco el próximo jueves, en lo que será el encuentro más importante de la gira.