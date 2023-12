Axel Kicillof: “Sin igualdad de oportunidades, la famosa libertad es una estafa”

Ante la Asamblea Legislativa bonaerense, el gobernador Axel Kicillof juró por un nuevo mandato al frente del gobierno de la Provincia de Bueno Aires por 4 años más acompañado por su compañera de fórmula y actual vicegobernadora, Verónica Magario, quien también asumió nuevamente el cargo.

Con la presencia estelar de Cristina Fernández de Kirchner, intendentes y Estela de Carlotto de Abuelas de Plaza de Mayo junto a Taty Almeida en primera fila, el gobernador dio su discurso ante el cuerpo legislativo.

“Sabemos que nos tocó transitar cuatro años extremadamente difíciles, en los que atravesamos sucesos inesperados e inéditos, algunos de ellos enormemente dolorosos. Sin embargo, hoy estamos acá: firmes como siempre y resueltos a seguir adelante. Este nuevo comienzo es posible gracias al respaldo del pueblo de la Provincia que se inclina por continuar en un camino que ya está señalizado”, comenzó diciendo el reelecto mandatario.

En ese marco, destacó: “No nos eligieron para seguir haciendo lo mismo ni dedicarnos al mantenimiento de lo hecho, sino para seguir transformando. Ese es el contrato electoral que vamos a honrar. Durante la campaña lo dijimos muy claro: no pedimos el voto solo por lo hecho sino por todo lo que falta”.

“Los bonaerenses respaldaron lo que se hizo: las nuevas escuelas, nuevos centros de salud, obra pública, la gestión en seguridad, y lo realizado en cada área. Gracias a ese amplio respaldo recuperamos 16 municipios para alcanzar un total de 84. La provincia se pintó de celeste. Semejantes resultados son el producto de mucho trabajo de un gobierno y, sobre todo, del compromiso y militancia de nuestra fuerza política… Son también el resultado de gobernar de manera transparente, cerca de la gente y con las prioridades claras”, enfatizó.

En esa línea sostuvo: “Tomo esta reelección con emoción pero sin exitismo. Los bonaerenses evaluaron que lo que falta no se consigue ni con motosierra ni ajuste. Pero sobre todo dijeron que no sobran derechos, que no sobra Estado; al revés, hacen falta más derechos, hace falta más y mejor Estado”.

“Nada de esto puede conseguirse sin recursos. En este tiempo se escucharon barbaridades tan inexactas como injustas con relación a los recursos que recibe la provincia de Buenos Aires. Más allá del compromiso solidario que nuestra provincia tiene con las restantes provincias, esta situación constituye una enorme injusticia: aportamos casi el 40 % de la coparticipación y recibimos poco más del 20 %”, apunta Kicillof.

Allí, el gobernador planteó que “con semejante desproporción entre lo que producimos, aportamos y recibimos, es imposible dar respuestas adecuadas. Hago una invitación a todos los partidos: lo que nos toca como dirigentes bonaerenses es recuperar los recursos que le fueron quitados a nuestra provincia”.

Kicillof dijo, además: “No soy el gobernador de una isla sino de casi el 40 % de los argentinos cuya calidad de vida depende mucho de lo que haga o deje de hacer el gobierno nacional, se perdió una elección y seguramente vendrán debates sobre lo ocurrido, pero quiero compartir que se lograron muchos avances, pero falto rebeldía, justicia social, distribución de la riqueza e igualdad”.

“En 2019 se ganó para resolver lo que había dejado Macri. Pero los ingresos no se recuperaron. Aún en situaciones desfavorables como la pandemia, sin dudas no pudimos dar respuestas como fuerza política a estas necesidades. Eso sin dudas es la causa del resultado electoral”, agregó, siendo uno de los primeros dirigentes de peso en Unión por la Patria en referirse a la derrota en las elecciones.

Luego, sentó posición sobre la relación que tendrá con el gobierno de Javier Milei. Reiteró la legitimidad que obtuvo La Libertad Avanza en las urnas, pero reivindicó las diferencias de pensamiento entre ambas fuerzas políticas. “La sociedad eligió un nuevo presidente cuyas ideas no compartimos. Pero el pueblo y solo el pueblo gobierna. Corresponde respetar la esperanza. Pero, en mi opinión, las propuestas de la fuerza que ganó no conducen a una mejora. Nos tocará convivir. Respetamos su legitimidad”, afirmó.

“Las ideas del nuevo gobierno están en las antípodas de lo que pensamos, pero respetamos profundamente la voluntad popular de los argentinos. Pedimos también que se respete la voluntad de la mayoría de los bonaerenses”, agregó Kicillof.

El bastón de “mariscal”

La tradición indica que, en cada nuevo mandato, se entrega un nuevo bastón. En este caso, el bastón de Axel Kicillof fue realizado por el orfebre Juan Carlos Pallarols con la colaboración de alumnos/as de talleres de la Provincia.

A diferencia de cuatro años atrás, este bastón lleva una frase reivindicando las Islas Malvinas y sumó la frase: “Independencia económica, soberanía política, justicia social. Gobernar es crear trabajo”.

En medio del acto, causó gracia un grito que hacía aluisón a que “no tenía perros” el bastón de Kicillof y otro más picante desde lo político: “Cristina, el bastón de mariscal dáselo a Axel”.