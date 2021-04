Bahía Blanca suma nuevas restricciones desde la próxima semana

Ante la segunda ola de contagios, desde el municipio de Bahía Blanca adelantaron nuevas medidas restrictivas que iniciarían el martes de la semana próxima, luego del feriado por Semana Santa. Según advirtió el secretario de Gobierno local, Adrián Jouglard, “se van a readecuar algunas actividades” como los cines, teatros, bares y restaurantes; además de disminuir la cantidad de pasajeros en transporte público.



Estas regulaciones se suman a las ya anunciadas por el gobierno bonaerense que incluyen el límite de la cantidad de personas en reuniones sociales y la restricción horaria de la nocturnidad. “Se va a trabajar en la nueva fase 3 que no busca alcanzar tanto a las actividades económicas, sino a la movilidad de las personas en los encuentros sociales”, explicó Jouglard.



“Creemos que la actividad nocturna no habilitada va a estar concentrada en lugares fuera de la ciudad y en espacios al aire libre y para ello, personal de la Policía Federal colaborará en las tareas de control”, finalizó el funcionario. Por otro lado, el intendente Héctor Gay adelantó que se presentaría una ordenanza que le permita al municipio aplicar sanciones más severas a quienes organicen fiestas clandestinas ante la “falta de una actitud más dura” de la Justicia Federal.



En Bahía Blanca actualmente suman 15.908 casos registrados de Covid-19 con una ocupación de camas de clínica del 55% y un 72% en el caso del área de terapia intensiva. Además, según afirmaron autoridades del área de salud, no se detectaron casos con las nuevas cepas que incluyen las variantes de Manaos o de Río de Janeiro.