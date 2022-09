Buenos Aires busca su lugar en la mesa de las provincias petroleras

La actividad del offshore es tan “vieja” en Argentina y en la provincia de Buenos como tan nueva es la noticia.

La utilización de la técnica exploratoria sísmica en el Mar Argentino data de fines de los años 50, y Argentina tiene hoy 36 pozos en producción dentro de las 12 millas marinas de las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego; y en las costas de la provincia de Buenos Aires desde 1960 se registran unos 50.000 kilómetros de exploración sísmica y la perforación de 18 pozos (el último en 1997), con técnicas que no produjeron ninguna situación ambiental adversa (Instituto Argentino del Petróleo y del Gas).

El producto de la economía oceá­nica mundial se estima en 1,3 billones de euros en la actualidad y podría llegar a más del doble en apenas ocho años más.

La misma transición energética va a generar numerosos retos y oportunidades, requiriendo de la innovación y la cooperación de los todos los agentes vinculados a la actividad marítima.

Por todo esto, tal como se viene reflejando en las páginas de este diario, la intención del gobierno de Axel Kicillof de avanzar con la consigna “Buenos Aires, provincia petrolera” se mantiene como un objetivo central en su gestión.

El primer paso en el Senado

En la Universidad Nacional Arturo Jauretche, el senador del Frente de Todos Francisco Durañona, junto a la subsecretaria de Relaciones con las Provincias del Ministerio del Interior de la Nación, Paula Español, y el subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni, presentaron los tres proyectos legislativos vinculados al reconocimiento de Buenos Aires como provincia petrolera.

En ese marco, Español remarcó que “esta decisión del gobierno provincial tiene tres ejes centrales: los recursos naturales, el desarrollo de la Provincia y el arraigo. Hay ­proyecciones que dicen que con la mitad de la explotación de Vaca Muerta exportamos 33.000 millones de dólares, lo cual es el 40% de nuestras exportaciones hoy; eso se traduce en una gran cantidad de obra pública. Está claro que pensar en esa cantidad de dólares nos ­plantea un desafío enorme. Tener esos recursos naturales no nos garantiza ser un país desarrollado, los recursos naturales no se transforman en un molino eólico, son una base, son importantes, pero los países no se desarrollaron por sus recursos naturales, sino porque invierten y se generan políticas públicas para tener el valor agregado, es decir, la innovación, las empresas, las industrias que vienen atadas a ese recurso natural”.

“Lo que va apareciendo en cada momento es el Estado; el surgimiento de estos desarrollos vino del lado del Estado, no del mercado en esta provincia de Buenos Aires”, remarcó.

Por su parte, el subsecretario de Energía explicó: “En los años 70, el 70% de la matriz era con petróleo, hoy es apenas un 30%. Tenemos que usar ese gas para empezar la transición, y estos proyectos permiten financiar de manera soberana, como queremos hacer la transición. Es una discusión geopolítica de primer nivel, en París, en la cumbre de Glasgow, ahí se discute quién paga eso y de qué manera. Los países desarrollados se desarrollan a expensas del medioambiente, y la disputa es sobre quién va a liderar ese proceso, si vamos a ser nosotros como país soberano o vamos a dejarlo en manos de otros”.

Por último, el senador Durañona reflexionó: “La soberanía energética es clave por el momento que está viviendo el mundo. Ha sido Axel (Kicillof) quien ha puesto el grito en el cielo para expresar que la Provincia tiene que formar parte de las provincias petroleras cuando en este territorio es donde se le agrega valor, se refina el 80% del crudo que se genera en la Argentina. Si no vemos esto, estamos mirando la energía desde un punto de vista donde solo importa la primera parte de la cadena. Cuando hablamos de hidrocarburos, entra en funcionamiento entender el rol de las vías navegables, el Canal de Magdalena”, sentenció el legislador provincial.

En ese marco, y para finalizar, consideró que “para apuntar el planteo que hace nuestro gobernador, las provincias que discuten la cuestión energética deben brindar un lugar en esa mesa a la provincia de Buenos Aires, y en eso consisten los proyectos de ley que hemos ­presentado”.

Los principales puntos de las propuestas

*El proyecto de Industria Petrolera busca declarar de interés público provincial la promoción, el desarrollo y la ejecución de planes destinados a incrementar la producción y el ­tratamiento de hidrocarburos líquidos y gaseosos, incluyendo sus derivados.

*Promueve además el incremento racional de la producción y el tratamiento de hidrocarburos líquidos y gaseosos de manera sostenible.

*Los proyectos contemplan la conformación de una comisión bicameral de la que también van a participar universidades y ­distintos actores para hacer el seguimiento de todo lo relativo a la exploración, explotación y lo vinculado con los hidro­carburos con una columna ­destacada en materia de medioambiente.