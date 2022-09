Cáffaro estuvo en el seminario “Zárate-Campana, Corredor Norte Productivo”

El intendente de Zárate, Osvaldo Cáffaro, estuvo presente en el cierre del seminario “Zárate-Campana, Corredor Norte Productivo”, donde se analizaron oportunidades de ­desarrollo, fortalezas locales y ­regionales.

En el seminario se abordó la situación del comercio exterior, la infraestructura a escala nacional y regional, el contexto de incertidumbre a nivel global y la coyuntura política y económica nacional.

“Es muy valioso y muy importante fortalecer todo este tipo de iniciativas que tienen las instituciones. Crean un espacio, un marco como para poder discutir, pensar y planificar el sector privado en conjunto con el sector público”, manifestó Cáffaro, quien agradeció la “posibilidad” de poder sentarse, dialogar y construir las ciudades. “No hay ciudades viables o no viables, las hacemos ciudades para la vida si realmente nos ponemos a trabajar todos juntos. Si no, no hay posibilidades de que nuestros hijos y la juventud puedan crecer, desarrollarse, estudiar, querer la ciudad y vivirla. Ese es el desafío que tenemos nosotros, las empresas, los trabajadores y los ciudadanos que vivimos en las ciudades”, señaló el jefe comunal.

En el evento, Cáffaro estuvo junto a Rubén Falabella, presidente de la Unión Industrial de Zárate; Néstor Manucci, presidente de la Unión Industrial de Campana; Diego Giuliano, secretario de Transporte de la Nación; Juan Manuel Arroquigaray, secretario de Gobierno; Hernán González, secretario de Producción de Escobar, entre otras autoridades, representantes de empresas, industrias y referentes del mundo económico y político.

En el final, el presidente de la Unión Industrial de Zárate expresó: “Son más los temas en los que hay acuerdo que los que están en discordia o disputa. Trabajar y alcanzar esos acuerdos para poder llegar a buen puerto y lograr que la Argentina despegue es la promesa que nosotros nos hemos hecho. Agradezco el acompañamiento de todos”.