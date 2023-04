Cáffaro firmó cuatro convenios con Trenes Argentinos Operaciones

El municipio de Zárate firmó convenios con Trenes Argentinos Operaciones (TAO) para la utilización de espacios de ferrocarriles. Allí estuvieron presentes el intendente Osvaldo Cáffaro, el presidente de TAO, Martín Marinucci, la diputada nacional y subsecretaria de Planificación y Coordinación de Transporte de la Nación, Micaela Moran, el subsecretario de Proyectos Estratégicos y Desarrollo Tecnológico, Marcelo Torres, el secretario de Gobierno municipal, Juan Manuel Arroquigaray, y el secretario de Lima, Javier Olsen.

Uno de los espacios se encuentra en Zárate, donde funciona la dependencia municipal donde se realiza el acopio de autos y vehículos infraccionados. Y los otros tres son galpones que se hallan en Lima, en la zona de la estación del Ferrocarril Mitre.

El intendente Cáffaro agradeció a las autoridades y expresó: “Esto es un Estado presente, a diferencia de otros momentos donde uno realmente no tenía dónde ni con quién hablar”. Asimismo, explicó que los espacios serán utilizados para el desarrollo cultural y deportivo, y otro de ellos como salón de usos múltiples.

El jefe comunal también manifestó la intención de sumarle al Parque Urbano de Lima: “Estos espacios para la cultura, el deporte y para el encuentro en el espacio público me parecen fundamentales. Esto se puede hacer gracias al apoyo de ellos, porque son espacios que no son municipales. El Gobierno nacional, a través de Trenes Argentinos, transfiere estos bienes para que nosotros podamos actuar”. Cáffaro manifestó además que se abordaron otros temas muy importantes, como el de la Terminal de Óm­nibus, finalizada hace ocho años y por diversos motivos aún no habilitada.

Por su parte, Marinucci señaló: “Estamos regularizando determinados espacios para darle el marco jurídico correspondiente para que el municipio pueda avanzar en esas inversiones. Definitivamente, esos espacios ociosos no son operativos para el sistema ferroviario y están hace muchos años abandonados. Articulamos con el municipio para darle ese permiso de uso para que, desde la gestión local, que es la que tiene la cercanía con cada vecino y vecina de la zona, puedan usar los espacios como corresponde”.