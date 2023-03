Cáffaro le adjudicó un lote a una familia que perdió su casa en un incendio

El intendente del partido bonaerense de Zárate, Osvaldo Cáffaro, le adjudicó un lote a una familia que perdió su vivienda en un incendio, luego de que Brisa, una chica que es parte de dicha familia, le enviara una carta con su deseo de poder tener una casa nueva.

En la carta, Brisa escribe: “Hola, Papá Noel. Hoy no te voy a pedir nada. No fue el mejor año, pero bueno. Por lo menos estamos en familia. Yo solo te voy a pedir un deseo; si podés cumplirlo, te agradecería mucho. Mi deseo es tener una casa para mí y para mi familia. Te quiero mucho. Con amor, Brisa.”

Cáffaro explicó que, aunque el municipio ya había auxiliado a la familia tras el incendio, ahora se decidió, además, otorgarle un lote para que pueda instalarse.

“Brisa me mandó una cartita explicando la situación. Hace cinco meses se le incendió la casa y la han pasado muy mal. Con el equipo hemos estado viendo algunas alternativas”, contó el intendente, durante un encuentro que mantuvo con la familia en la Municipalidad. “Los ayudamos en su momento, pero ahora los vamos a ayudar con el lote propio. Van a tener el lote para construir su casa”.

“Gracias por tu cartita, y estamos contentos de poder dar una solución”, le dijo el jefe comunal a la niña, que, emocionada, dijo: “Estoy agradecida por todo, porque nunca nadie nos ayudó así”.

“Nosotros venimos de un incendio de una vivienda en octubre. No teníamos arbolito, así que Brisa puso su carta en el arbolito de la abuela”, contó la madre de Brisa. “Y ella dijo: No pedí nada, mami. No quiero regalos. Sólo quiero pedirle tener una casita. Pusimos la carta en el arbolito el 8 de diciembre, que Osvaldo Cáffaro encendió el arbolito en la plaza. Lo veo en redes sociales, me acerco hacia él, se la entrego en mano y, hoy, gracias a Dios y a él, la firma del lote de un terreno. ¡Gracias!”