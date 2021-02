Cáffaro recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V en el Hospital Intermedio municipal: en horas de la mañana de este martes, el intendente Osvaldo Cáffaro, arribó al Hospital Intermedio Municipal René Favaloro, donde fue recibido por el Secretario interino de Salud, doctor Marcelo Schiavoni, y por la Subsecretaria de Estrategia Sanitaria, doctora Lorena Mattei.

Allí, el personal médico, procedió a colocarle la primera dosis de la vacuna Sputnik V, de las dos que corresponden, dentro del marco de la Campaña de Vacunación más importante de la historia que busca frenar la propagación del virus.

Hay que destacar, que el jefe comunal recibió la vacuna, luego de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobase que las dosis rusas pueden ser aplicadas a los mayores de 60 años. Por lo cual, Cáffaro, cumplió con su palabra de recibirla.

A la salida del Hospital René Favaloro, el intendente de Zárate, sostuvo, lo siguiente: “Es muy importante la Campaña de Vacunación que estamos armando junto con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno Nacional. Esto recién empieza, y, realmente es una apuesta muy fuerte a la vida. Me asombra por otro lado, los que estuvieron pregonando en contra de la vacunación y en contra de todo. Ahora, piden a gritos la vacuna, por eso, que no se pueden tener esos grados de irresponsabilidades. Muchos nos acompañaron, y espero que podamos seguir sumando como este último tiempo, a todos los sectores, y las organizaciones, diciéndoles que estamos para trabajar en conjunto para que esto sea lo más efectivo posible; no puede haber una brecha entre un lado y otro, acá debemos cuidar la salud por encima de todo. Y los datos que hemos hecho, de nuestra gestión, a nivel Zárate, y no lo digo porque uno compara por una competencia, sino que podemos comparar con otros distritos y realmente, nos marca que el grado de contagios y de responsabilidad, es fruto del esfuerzo de toda una comunicad como Zárate y Lima, que hoy se ve reflejado en datos estadísticos”.

“Por supuesto, que hay una tarea mancomunada, y el Gobierno Nacional, está viendo con quien puede firmar un convenio para poder tener las vacunas en su país. Hoy vemos las dificultades que tienen los países europeos, entonces creo que el enfoque del gobierno, posee una visión humanitaria y de avanzada, por parte de nuestro presidente Alberto Fernández”, añadió.

También Cáffaro, expresó su sensación, luego de recibir la vacuna rusa: “A nivel personal, sentí que es el principio del final de una película tremenda, que hemos transitado. A partir de la vacunación, se le empieza a poner fin a esta película que hemos vivido desde 2020”.

La importancia de inscribirse de manera voluntaria:

Finalmente, remarcó que es vital que la gente tome conciencia y que de forma voluntaria se inscriban en la página Web de la provincia para poder recibir la vacuna contra el COVID-19. Y que quienes no sepan o no puedan hacerlo vía online en https://vacunate.ms.gba.gov.ar/, pueden acercarse a las dos carpas que ubicó el Municipio en las plazas Mitre de Zárate y Lima, de lunes a viernes, de 9.00 a 12:00 horas, donde recibirán asesoramiento para poder registrarse en la Web, siendo asistidos de manera presencial para anotarse.