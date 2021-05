Cafiero: “Cuando atacan la vacuna, no atacan al Gobierno”

Así lo aseguró el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, en respuesta a las críticas de la oposición con respecto a la gestión del plan de vacunación contra la Covid-19.



“No atacan a la vacuna, atacan al personal de salud”, dijo el funcionario. “Tantas veces se nos ha tratado de pisotear la autoestima, no a nosotros como gobierno, sino al pueblo argentino, porque siempre hay alguien que está lucrando con el desánimo”, agregó.



“Durante el gobierno de Macri les hicieron creer a los argentinos una fantasía en la cual podían tener acceso a bienes y servicios y al consumo”, aseguró Cafiero. “Sin embargo, en ese momento había una extracción de recursos que terminaban en los bolsillos de los amigos del presidente”, sentenció.



“Cuando hablan de la vacuna, son muy mentirosos, porque la Argentina llegó al 20% de su población con al menos una dosis, y cuando se compara con otros países, nos damos cuenta del gran trabajo que hizo el Gobierno”, agregó el jefe de Gabinete.



Además, Cafiero respondió el reclamo de la “falta de vacunas” por parte de la población, y aseguró que esos testimonios son individuales y “conmovedores, que nada tiene que ver con lo político, que no están sumidos en el odio”.



Finalmente, el funcionario sentenció que detrás de los dichos de la oposición están “las próximas elecciones y no la forma de salvar la vida de los argentinos”.