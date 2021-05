Ginés González García envió una carta documento a Patricia Bullrich

El exministro de Salud de la Nación inició acciones legales con una presentación realizada por su abogado Martín Arias Duval, quien indicó que aún están a la espera de la respuesta por parte de Patricia Bullrich.



González García pide que la titular de la cartera de Seguridad durante la gestión de Cambiemos se retracte “pública, lisa y llanamente de sus afirmaciones injuriosas y calumniosas efectuadas en su contra en el programa La cornisa del 23 de mayo de 2021”, según contaron desde el entorno del exfuncionario.



“Hoy no es un día fácil, quiero una denuncia penal, una denuncia civil y todo lo que sea ne­cesario, porque una barbaridad de este tipo no se puede dejar pasar”, había asegurado González García luego de que Patricia Bullrich lo acusara de buscar un rédito económico en las negociaciones con el laboratorio Pfizer pa­ra la compra de vacunas contra el coronavirus.



El exfuncionario calificó como “absurda e insólita” la denuncia televisiva de Bullrich. Además, había aclarado anteriormente que “el laboratorio pidió que existiera una ley que lo liberara de las consecuencias o reacciones posteriores de la vacuna”, y aseguró que de eso a “decir que no salió porque se exigió soborno a través de un intermediario, hay una diferencia brutal”.



“Yo tengo muchísimos años de mi vida como funcionario público, y nunca me pasó una cosa así. Pero además, decirlo sin ninguna prueba, impunemente, favoreciendo el odio, la desesperanza... Y además metiéndose nada menos que con el honor de la persona y sin ni siquiera dar la mínima prueba”, se había lamentado González García.



Patricia Bullrich había afirmado, en diálogo con el canal de TV del diario La Nación que el exministro de Salud había pedido “sobornos” al laboratorio Pfizer y negociaba con “un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman”, situación que el propio laboratorio desmintió. Sin embargo, el exfuncionario aseguró que “no lo condicionó ser amigo de Hugo Sigman”.



Funcionarios nacionales salieron a apoyar a Ginés González García por la decisión de iniciar acciones legales. Por otro lado, el expresidente Mauricio Macri se despegó de los dichos de su exministra: “Yo no tengo precisiones”, aseguró.