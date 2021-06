Cafiero: "No hay tiempo para ir a ver Netflix temprano, el tiempo se usa para traer vacunas"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó en declaraciones al programa televisivo "Fantino a la tarde" que el escenario epidemiológico actual responde "al impacto de la segunda ola. Hace mas de 70 días el Presidente avisó, y se empezaron a tomar medidas complementarias a las que se habían tomado desde diciembre del año pasado".

"Desde entonces, fuimos desarrollando nueva estructura hospitalaria. Preocupa la ocupación de las Unidades de Terapia Intensiva, las cuales hemos aumentado en un 47 por ciento desde fines del año pasado. Si no se hubiera hecho esta inversión, junto a la batalla de los médicos y enfermeros, la situación sería peor", agregó.

En cuanto a las últimas medidas establecidas, dijo que "hay que esperar días para ver el impacto. Estos últimos 35 mil son casos muy altos aún, y el desafio que tenemos como comunidad es bajar la curva de contagios".

Además, recalcó que "los lugares que están en alto riesgo epidemiológico tienen que tomar medidas, y el resto todavía se tiene que seguir cuidando mucho. Se necesitan medidas de cuidado y vacunación, como en el hemisferio norte, y es a lo que estamos apuntando ahora".

En ese sentido, Cafiero volvió a lamentar que hay "algunas jurisdicciones que no llevan adelante estas medidas, que son las que tienen niveles más altos de contagios, como la Ciudad de Buenos Aires, que opta por la judicialización de la política sanitaria. Ese no es el camino. No tenemos que engrietar la política sanitaria, hay que hacerlo de un modo coordinado, con un compromiso real".

Ahora, "lo que necesitamos es seguir extremando los controles. En cuanto a la educación, sostenemos que sea de modo virtual o remoto".

Por último, el jefe de Gabinete dijo que "por ahora no pensamos en medidas adicionales, sino que estamos promoviendo que se apliquen las que están hoy", y destacó la importancia de seguir con la campaña de vacunación, porque "no hay tiempo para ir a ver Netflix temprano", señaló, en referencia a los polémicos dichos del expresidente Mauricio Macri durante una entrevista televisiva con Juana Viale el sábado pasado.