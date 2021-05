“Bullrich busca titulares en los diarios porque solo piensa en las próximas elecciones”

Santiago Cafiero, jefe de Gabinete nacional, aseguró ayer que Patricia Bullrich, presidenta del PRO, “quiere provocar titulares de diarios” y que tendrá que “responder en la Justicia lo que dice en los medios”.

Al expresarse acerca de los dichos de la exministra de Seguridad, quien acusó al Gobierno de pedirle un supuesto soborno a la empresa Pfizer, Cafiero sostuvo que la dirigente del PRO “va a tener que responder en la Justicia lo que dice en los medios”.

“Me parece que ahí se cruzó un límite y me parece que el Presidente (Alberto Fernández) lo expresa muy bien: es un límite que no tiene que ver con un agravio personal, sino que tiene que ver con continuar con esta idea de generar más miedo en el que ya tiene miedo, seguir generando incertidumbre, de mentir permanentemente”, manifestó el jefe de Gabinete.

Además, el funcionario nacional resaltó que el propio laboratorio desmintió los dichos de la titular del PRO.

Asimismo, el ministro coordinador consideró que “el punto fundamental es lo que quiere provocar Patricia Bullrich, que quiere provocar titulares de diarios y solamente le interesa eso, porque ella está pensando en la próxima elección”.

Y, en este sentido, señaló que esto último “es muy distinto a lo que está pensando el Presidente, la vicepresidenta o nuestro espacio. Nuestro espacio está pensando en cómo salvar vidas”.

Durante otro tramo de la entrevista radial con Futurock, Cafiero precisó que “la Argentina está llegando al 20% de su población al menos con una dosis”, y consideró que la vacuna “es el sendero para salir de la pandemia”.

Por otro lado, el jefe de Gabinete nacional resaltó que “hace 70 días el Presidente viene hablando de que se viene la segunda ola y viene tomando medidas”.

En este sentido, consideró que “algunas medidas el Gobierno las tomó acompañado, y otras con muy poco acompañamiento, y cuando eso sucede, los controles no se ejercen, no hay fiscalización, entonces esas acciones no cumplen el resultado que se esperaba”.

“A partir de la semana pasada se ­encontró un sendero de más acuerdo y consenso político con respecto a la estrategia sanitaria que el país debe llevar adelante”, resaltó Cafiero.