Capitanich declaró en el juicio de Fútbol para Todos

Este lunes, el ex jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, declaró como uno de los imputados en el proceso judicial comenzado la semana pasada y que investiga la firma de contratos de Fútbol Para Todos con la AFA y el destino del dinero.

Según dijo el hombre, “el Estado asignaba recursos para garantizar la gratuidad de la transmisión de los partidos. Era una atribución del Poder Ejecutivo Nacional. Fue una decisión política no judiciable”.

Con estas palabras, Jorge Capitanich, el ex jefe de Gabinete durante el kirchnerismo y uno de los imputados en la causa conocida como Fútbol para Todos, defendió el programa que llevó adelante el Gobierno de Cristina Kirchner y afirmó que el Estado y sus funcionarios no tienen ninguna responsabilidad penal. “La relación nuestra era con la AFA y no teníamos ninguna vinculación con los clubes”, resaltó.

“Para ser muy claro y este es un tema medular. Este contrato es asociativo. No implica de ningún modo subvención alguna ni subsidio. Lo que se adquirió fue un derecho, el derecho de transmitir, para lo cual tenía que pagar. Y eso se hizo -afirmó Capitanich en medio del interrogatorio de la fiscalía ante el Tribunal Oral Federal 1-. Pretender asociar la responsabilidad de un funcionario con la transferencia hace imposible la administración del Estado”.

Según subrayó, “la relación nuestra era con la AFA; no teníamos ninguna vinculación con los clubes. Eso era una cuestión de AFA. Los clubes tienen que responder ante sus asociados y las IGJ respectivas”.