Cecilia Moreau aseguró que habrá quorum para tratar la ley de etiquetado frontal

La vicepresidenta del bloque del Frente de Todos (FdT), Cecilia Moreau, se mostró hoy confiada en que el martes próximo la Cámara baja tendrá quórum para debatir la ley de etiquetado frontal, entre otras cuestiones, y acusó a la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) de "especular" de cara a las elecciones del 14 de noviembre.

"Creo que habrá quórum, salvo que los manden otra vez a hacer show para salir en los diarios. No debería porque no haber quórum porque es un temario de la gente", sostuvo Moreau esta mañana en declaraciones a la radio AM 750.En ese sentido, la diputada nacional del FdT precisó que "el martes tenemos una agenda extensa: tenemos otros proyectos que son también importantes como el de los viñateros que deben tener un régimen especial de jubilaciones y otro que refuerza el programa de oncopediatria y la ley ovina".

Recordó que cuando se debatió en comisión la ley de etiquetado frontal "éramos 120 diputados en el plenario de comisiones y el dictamen de acompañamiento al proyecto tuvo 120 firmas".

"No es que no había consenso hubo especulación en ese momento", dijo Moreau, al hacer referencia a la última sesión que fracasó por falta de quórum por decisión de la oposición que no bajó al recinto de la cámara baja.

"Por eso es muy importante esta elección. El Congreso no puede dejar de funcionar. En pandemia y en situaciones complejas, hemos sacado un montón de leyes que permitieron que sigamos de pie. Yo fui diputada en el macrismo y la diferencia entre tener un Congreso abierto a un Congreso clausurado es abismal", aseveró la legisladora.