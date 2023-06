CFK se reunió con Scioli en el Senado tras el cierre de listas

En la jornada de ayer, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, recibió en su despacho del Senado al embajador argentino en Brasil y exprecandidato a presidente Daniel Scioli, con quien dialogó por más de 40 minutos sobre los futuros del país y los desafíos de cara a la próxima contienda electoral del 13 de agosto y del 22 de octubre.

La reunión entre ambos dirigentes se dio luego del cierre de listas que se llevó a cabo el pasado sábado, cuando finalmente el funcionario terminó dando de baja su precandidatura. En tanto, ahora Cristina Kirchner y Daniel Scioli se mostraron juntos en una fotografía que se difundió rápidamente en redes sociales y todos los medios de comunicación.

Según informaron fuentes de la prensa que estuvieron en cercanías de la Cámara alta, el embajador se retiró casi una hora después de haber llegado y expresó: “Fue una buena reunión, nunca he tenido problemas con ella. Es una persona con alto sentido de la responsabilidad”.

En tanto, por su parte, la vicepresidenta compartió un posteo en sus redes sociales y expresó: “Recién en mi despacho del Senado junto a Daniel Scioli, embajador argentino en Brasil. Nos conocemos desde hace mucho tiempo... Para ser más precisos, desde el año 1997, cuando ambos éramos diputados nacionales”.

“Hablamos mucho, con sinceridad y con el respeto de siempre. Me transmitió que su vocación es ayudar y colaborar como un compañero más, y me puso muy contenta cuando me contó que mañana Sergio Massa, el ministro de Economía, lo va a recibir para abordar cuestiones vinculadas a la relación bilateral Argentina-Brasil”, detalló la líder del peronismo.

Al mismo tiempo, cerró: “A seguir trabajando, que es lo que hay que hacer”, y de inmediato la noticia sobre el encuentro se publicó en todos los diarios.

Scioli, de gran trabajo en Brasil, venía llevando adelante una campaña con el objetivo de ser el próximo presidente. Sin embargo, luego del 24 de junio el escenario cambió y ahora continúa llevando adelante la gestión con la que logró grandes objetivos que beneficiaron la economía, el desa­rrollo y la relación entre Argentina y el gigante de Sudamérica.

Sin ir más lejos, el exgobernador de la provincia de Buenos Aires compartió el pasado martes un posteo en sus redes sociales donde destacaba el trabajo de las pymes, a las que consideró como “el corazón productivo de la Argentina”.

“Feliz día a cada trabajador y empresario pyme de nuestra Na­ción. Les agradezco el esfuerzo y el compromiso de siempre por un país con más producción y desarrollo”, expresó Scioli en ese mensaje.