Continúa la entrega de libros a beneficiarios de viviendas dignas

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Santiago Maggiotti, la secretaria de Hábitat, Micaela Villaverde y el secretario de Gestión Cultural, Federico Prieto, entregaron bibliotecas del Programa Libros y Casas a 172 familias que recibieron viviendas del programa Procrear 2, en un acto realizado en Estación Sáenz y Estación Buenos Aires, lugares donde se encuentran emplazadas las viviendas.

"La vivienda es un derecho humano", definió Fernández durante el discurso de apertura del acto. "Cuando entregamos esas llaves uno siente que está canalizando un futuro, que está logrando que alguien pueda pensar un futuro. Ahora no tienen que pensar dónde viven. Ya saben dónde viven, en su techo, porque tienen su casa", agregó frente a los beneficiarios del Procrear 2.

Luego del acto de entrega de las llaves y de las bibliotecas, Prieto se refirió a la importancia del programa Programa Libros y Casas. "Es un programa que brinda el derecho a la lectura y el derecho a problematizar la realidad a través de la cultura. Creo que es una política pública necesaria para fomentar la lectura en cada casa, para generar conocimiento crítico y tener una cultura cada vez más fortalecida".

Programa Libros y Casas es un programa nacional dedicado a la promoción de la lectura y a garantizar el acceso igualitario a bienes culturales en todo el territorio. Comprende la impresión y distribución de bibliotecas con 14 títulos cada una. Es una política cultural impulsada por el Ministerio de Cultura de la Nación y la Secretaría de Gestión Cultural, a través de la Dirección Nacional de Formación Cultural.

"Es una idea genial este programa porque me parece importante que se difunda todo lo que es la lectura. Es un hermoso detalle que en la llegada a nuestro nuevo hogar haya una biblioteca. Mi hijo va a ser el más feliz del mundo", contó Mirta Augusto, una de las beneficiarias.

En tanto Bernardo, otro de los beneficiarios del Procrear 2, dijo: "Es una política muy positiva porque efectivamente mucha gente quizá empiece a leer con este tipo de políticas. Además me parecen muy interesantes los libros que integran la biblioteca; está el Nunca más, que es importante para que no se repitan hechos horribles de nuestra historia. Hay libros tradicionales, como los de Jorge Luis Borges y más actuales, como los de Mariana Enríquez. Me parece que está muy bueno porque acerca a las familias la posibilidad de un libro".

El programa busca generar una experiencia de acceso a la lectura, para lograr impactos positivos en las comunidades, en los vínculos interpersonales y en las formas de habitar el territorio. Se parte de la idea de que libro que entra en una casa genera lectores, crea nuevos universos simbólicos y permite achicar la brecha de la desigualdad cultural.

La colección, que compone la biblioteca, está diseñada para todas las edades. Cuenta con 14 libros con títulos de más de 150 autoras y autores argentinos, entre ellos, Jorge Luis Borges, Claudia Piñeiro, Mariana Enríquez, Selva Almada, Silvina Ocampo, Laura Wittner, Alejandro Dolina, Wos, Alejandra Laurencich, Roberto Arlt, Pedro Mairal, Susy Shock, Liliana Bodoc, Mariano Blatt, Luis Alberto Spinetta, María Elena Walsh, Fabián Casas, Graciela Repún, Laura Devetach, Paco Urondo, Fito Páez, Alfonsina Storni y Gaby de Cicco. También cuenta con una amplia variedad de géneros: cuentos fantásticos, humor, fútbol y policiales; poesías; mitos y leyendas; historias de amor en formato cómic; libros históricos y periodísticos; entre otros. Incluye además una versión especial del Nunca más (editada junto al Ministerio de Derechos Humanos y Justicia), un Manual del Hogar con contenidos actualizados conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo y Hábitat, y la Guía Por una vida más libre. Derechos, deseos y decisiones de las mujeres y diversidades que contó con el asesoramiento del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.

La actual biblioteca tiene una versión digital, de acceso público y gratuito. Se puede ver la colección y descargar las publicaciones en la web de Libros y casas, donde se podrá encontrar material complementario, consejos, sugerencias y herramientas de capacitación y formación para mediadoras y mediadores de lectura, imprescindibles para llevar a cabo la propuesta del programa.