Cooperativas y desvío de fondos: silencio en Juntos por el Cambio

A dos días del Informe Preliminar publicado por diario Hoy sobre las presuntas irregularidades en el manejo de fondos del Ejecutivo local, que tiene como protagonistas a los concejales de Juntos por el Cambio Nelson Marino y Liliana Lucha, denunciados penalmente por desvío de di­nero público a través de la creación de cooperativas de trabajo, este multimedio recogió algunos testimonios en la sesión del Concejo Deliberante local.

La jornada comenzó con un grupo de trabajadores de la cultura en las escalinatas del Pasaje Dardo Rocha, donde se reúne actualmente el Concejo, quienes una vez más exigieron al intendente Julio Garro que declare la emergencia cultural en la ciudad. Se trata de un sector que en los últimos siete meses vio caer a cero sus ingresos y reclama el fin la desidia estatal en materia cultural (ver página 10).

En medio de este clima caldeado, fueron recibidos los concejales oficialistas, quienes ingresaron rá­pido y sin dar declaraciones. Al ser consultados por este multimedio acerca del manejo de la caja negra garrista, los denunciados Marino y Lucha se negaron a dar respuestas. Por su parte, Francesco Arriaga negó tener conocimiento sobre la denuncia y dijo: “Prefiero no hablar de algo que no sé”.

Desde el bloque del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz adelantó que la semana próxima presentarán un informe “que viene en conocimiento de lo que está publicado y además reconoce la denuncia de Rollié, quien más alzó la voz y presentó una demanda. Vamos a pedir información ante el juzgado por el que se tramite”. Además, recordó que desde su espacio vienen señalando el “crecimiento exponencial de las partidas de la Secretaría de Gobierno de Espacio Público, en la que se han abultado más de mil millones de pesos para las cooperativas que, se supone, debían limpiar la ciudad”.

Tolosa Paz declaró: “Ya hemos preguntado en la rendición de cuentas qué pasó con esas partidas, cuántas cooperativas son, bajo qué modalidad se contrata al personal, cuál es el destino de ese dinero”. También denunció nuevamente la desinformación, la falta de transparencia y de respuestas por parte del Ejecutivo municipal. Afirmó que seguirán insistiendo: “Todos los años va creciendo ese monto y nos preocupa. Ya conocemos quiénes son estos cooperativistas, con salarios magros, aban­donados, sin ropa adecuada, en condiciones de trabajo lamentables”.

“El problema en la Municipalidad es la precarización laboral”

El opositor Facundo Albini planteó que “el problema de la ciudad de La Plata, más específicamente en la Municipalidad, es la precarización laboral”. Además anunció que presentó un pedido de informes, ya que al recorrer pubs de la ciudad se encontró con que hay trabajadores enmarcados dentro del régimen laboral de las cooperativas. “Quiere decir que quienes están luchando en esta pandemia, quienes ponen el cuerpo, son trabajadores municipalizados con salarios muy por debajo de la línea de la pobreza. En este marco está la denuncia de Rollié, así que esperemos que se expida la Justicia al respecto”, detalló el edil. También agregó que le preocupa el modo en que contrata el gobierno local “para llevar a cabo tareas municipales a trabajadores que ponen el alma y el cuerpo y cobran $7.000 u $8.000. Es denigrante

para los trabajadores platenses”, concluyó.

Cristian Vander se explayó sobre el tema y anunció que ampliaron la denuncia de Rollié y acompañaron todos sus pedidos. “También hemos hecho propuestas para lograr el pase a planta permanente de los trabajadores que están viviendo una situación insostenible económica y sanitariamente”, añadió. Comentó que el bloque opositor presentó más de un pedido de informe y que se demoran en comisiones, que esa es una de las razones por la que “tomamos la decisión de no sesionar anteriormente”.

Además, cuestionó que “están hablando de un proyecto de comprar pistolas Táser, no podemos apoyar una compra de esta envergadura cuando el manejo de los fondos por parte del Municipio no es claro, y cuando hace dos años se viene llevando adelante la subejecución en presupuestos de seguridad y en educación”. Vander insistió en que no es claro el manejo de haciendas: “Es una metodología de Julio Garro subejecutar partidas y no tener blanqueados a los trabajadores cooperativistas y a las miles de cooperativas que figuran. Nos gustaría saber quiénes son estos trabajadores y quiénes cobran estos sueldos”, finalizó.

Nada nuevo bajo el sol

El kirchnerista Nano Cara fue categórico respecto al funcionamiento turbio que opera en el centro del poder político local. Dijo que es lamentable y preocupa ver involucrados a funcionarios públicos en este tipo de denuncias, pero aclaró que “lamentablemente no sorprende, las irregularidades en torno al pago a las cooperativas por parte del municipio existen desde el inicio de la gestión de Garro”.

Recordó que en febrero de 2016 se tomó la decisión de pagar presencialmente los sueldos de los cooperativistas y cuando se los convocó a cobrar, de los 13.000 que supuestamente prestaban servicios, solo se presentaron 5.000. Asimismo, mencionó que los datos sobre la cantidad de trabajadores no fueron registrados en ningún documento concreto. “En ese momento se trasladaron sumas millonarias al contado, la guita en bolsos, al Estadio Único de la ciudad y de manera presencial estas personas recibían sus salarios pagados por funcionarios municipales”, afirmó.

“Tendríamos que creer que hubo unas 8.000 personas que dejaron de ir a cobrar su ingreso, es demasiado raro, demasiado abultado ese nú­mero”, sostuvo. Además, volvió a cuestionar la modalidad elegida y recordó que ese dinero, de acuerdo a las normas y ley de transparencia pública, debería estar bancarizado para hacer un seguimiento. “Ha sido una falta gravísima porque uno no sabe la cantidad de dinero que han trasladado, en concepto de qué y dónde terminaron girando esos fondos”, dijo.

En línea con sus compañeros de bancada, el concejal denunció la precarización laboral que sostiene Garro desde el inicio de su gestión. “El municipio puede contratar cooperativas, no cooperativistas, porque a igual tarea igual remuneración, si las personas realizan labores dictadas por funcionarios, deberían ser tratados como agentes municipales, como trabajadores del Estado”, explicó.