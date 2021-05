Costa consideró “razonable” el cierre de exportaciones de carne

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, consideró “razonable” la decisión del Gobierno nacional de suspender las exportaciones de carne vacuna por 30 días.



“Es una medida temporaria. Me parece razonable parar la pelota para ordenar el mercado. La carne es el 20% de nuestro presupuesto en alimentos; si esto no se logra ordenar porque el mercado de exportación funciona irregularmente, vamos a tener problemas de condiciones de vida e inflación”, dijo el funcionario.



Justamente, en torno al incremento de los precios, sobre todo en el sector alimenticio, consideró que “la inflación es el principal problema económico que tenemos que resolver. Es difícil recuperar la economía a medida que avanza la inflación y reduce el poder adquisitivo. Lo veo con preocupación”.



“Mientras, el Estado nacional está tomando medidas que apuntan a controlar los principales determinantes, que son que no haya bruscos movimientos en los tipos de cambio, eso dispara fuerte la inflación. Estamos sufriendo las consecuencias de las grandes devaluaciones que se produjeron en el gobierno de Macri”, sentenció Costa.