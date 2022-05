Costa: “Gracias Cristina por empujarnos a no conformarnos”

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en su último discurso al recibir el título de doctora Honoris Causa de la Universidad Nacional del Chaco Austral, mencionó al gobernador Axel Kicillof y al ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia, Augusto Costa, quien ocupó entre 2013 y 2015 el cargo de secretario de Comercio Interior y fue uno de los impulsores del programa Precios Cuidados.

“Tuvimos una devaluación en enero de 2014 y la inflación ese año se nos fue a 38%, pero al año siguiente la bajamos a 24% y 25%, una tarea de Axel y de Augusto Costa muy buena”, dijo Fernández de Kirchner sobre la gestión del gobernador y el ministro, a la vez que enfatizó: “Simplemente hay que saber los intereses que uno representa y defenderlos”.

En sus redes sociales, el funcionario bonaerense compartió este fragmento del discurso y dijo que “en su extraordinaria disertación del viernes pasado en Chaco, Cristina nos recordó algo que jamás puede perder de vista un funcionario y un militante de un proyecto colectivo: cuáles son los intereses que representa”.

“Con nuestros aciertos y nuestros errores, cada vez que nos tocó asumir alguna responsabilidad de gestión no dudamos: toda política y toda medida que se tome tiene que contribuir a mejorar las condiciones de vida de la gente, priorizando siempre a los que menos tienen”, continuó el titular de la cartera productiva.

Por último, agregó: “Gracias Cristina por empujarnos a ser mejores y a no conformarnos nunca. Y aunque todavía no me lo dijo, estoy seguro de que mi hija también va a estar muy agradecida por una anécdota que guardará toda su vida”.