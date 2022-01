Credenciales de vacunación para adultos mayores

En virtud de la aplicación del pase sanitario en la provincia de Buenos Aires y atendiendo a las dificultades que tienen algunos abuelos y abuelas para descargarlo en sus teléfonos u otros dispositivos, la Dirección de Adultos Mayores del municipio de Cañuelas implementó un ­sistema de gestión, impresión y entrega de credenciales.

Para solicitarla, solo es requisito acercarse a la oficina de Lara 690, de lunes a viernes de 9 a 13, con el DNI original.

La credencial digital impresa tiene la misma validez que la que se entrega en los vacunatorios, ya que cuenta con el código QR que brinda toda la información de las dosis de vacunas aplicadas a cada persona.

Se recuerda que cualquier ciudadano que desee tramitar el certificado de vacunación puede ingresar en el portal mi.argentina.gob.ar y en las aplicaciones Vacunate PBA, CuidAR y MiArgentina.

Por otro lado, y tras la muerte de una paciente de 50 años con diagnóstico positivo de Covid-19 en el Hospital Regional Néstor Kirchner, la comuna recuerda que es fundamental mantener los protocolos de cuidados vigentes y completar el esquema de vacunación, y para ello pueden acercarse a los vacunatorios que la Provincia dispuso en la ciudad.

Además, la Secretaría de Salud del municipio de Cañuelas recuerda los nuevos criterios de testeo establecidos por las autoridades sanitarias de la Nación y la Provincia en el marco de la pandemia de Covid-19.

Desde el miércoles pasado se estableció que deben testearse las personas con ­síntomas mayores de 60 años o con alguna patología de riesgo, sean o no contacto estrecho con un caso confirmado de Covid-19 y las personas con síntomas que no son contacto estrecho.

En tanto, no deberán hacerlo quienes sean contacto estrecho de un caso confirmado de coronavirus y tengan síntomas. En este caso se consideran positivos. Por otra parte, aquellos que sean contacto estrecho y no tengan síntomas, si no tienen el esquema de vacunación completa deben aislarse diez días, si tienen el esquema completo o tuvieron Covid hace menos de tres meses, no hace falta que se aíslen.

Tampoco deberán hisoparse para viajar o volver al trabajo, si es que no tienen ­síntomas.

Cabe decir que los casos confirmados con más de una dosis de vacunación deben mantener aislamiento por siete días. Con menos de dos dosis, deben aislarse por diez días. En ambos casos, luego se puede retomar las actividades habituales con cuidados extremos.