Cristina, sobre la vacuna: “De diez”

Al ser consultada ayer por una señora acerca de la aplicación de la vacuna “Sputnik V” contra el coronavirus, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, aseguró que no le dolió “absolutamente nada”, al tiempo que destacó que no tuvo ninguna reacción.



“Ni el pinchazo me dolió, mirá que yo soy bastante aprensiva con el dolor físico”, agregó la expresidenta. “De diez”, concluyó Cristina.