Cristina: "Van a ratificar la condena contra mi persona por un delito que nunca pude cometer"

Cristina Fernández de Kirchner compartió esta tarde un nuevo documento en el que analizó su posible condena y criticó a los jueces que, según dijo, cumplirán "la orden impartida por el Grupo Clarín".

En la carta "Los Copitos de Comodoro Py", la ex presidenta primero señaló que los mismos son: "Mariano Borinsky, que jugaba al tenis con Mauricio Macri en Olivos; Gustavo Hornos, que visitaba a Macri en la Rosada y que esta denunciado por acoso sexual y violación; y Diego Barroetaveña, dirigente de la lista macrista de los magistrados para el Consejo de la Magistratura y tripulado, además, por Julio César Saguier, dueño del Grupo La Nación". Todos ellos, tal como señaló Cristina, "van a confirmar la condena del Tribunal Oral integrado por otros miembros de la misma banda. Rodrigo Giménez Uriburu; el que junto al fiscal de la causa, Diego Luciani, tenían un equipo de fútbol llamado Liverpool que jugaba en un torneo organizado... en la quinta privada de Mauricio Macri. La imparcialidad de estos jueces... te la debo!".

Posteriormente, la ex mandataria sostuvo que la van a condenar por un delito (administración fraudulenta en obras viales) que nunca pudo haber cometido. Algo que explicó citando al Dr. Rodolfo Barra, quien en las conclusiones de su Dictámen Experto Legal afirmó que "es el Jefe de Gabinete de Ministros quien ejerce la administración general del país y quien, por lo tanto, ejecuta el presupuesto de la Nación y sólo excepcionalmente dichas facultades son ejercidas por avocación por el Presidente de la Nación”.

Por otro lado, Fernández de Kirchner expresó que se trata de un show y que necesitaban sentarla en el banquillo de los acusados en momentos previos a fechas importantes, como "exactamente un mes antes del cierre de las listas de candidatos para la Presidencia de la Nación" o "mañana, 13 de noviembre, cuatro días antes de la fecha que estaba prevista para la elección de autoridades del Partido Justicialista, en la cual íbamos a participar, en mi caso como candidata a Presidenta".

"'Los Copitos de Comodoro Py' van a condenarme por 6 años de prisión en contra de su propia jurisprudencia. ¿Pero cuál es la frutillita del postre y el verdadero objetivo que tienen? Mi inhabilitación para desempeñar cargos públicos a perpetuidad. O sea: lisa y llanamente proscripción de por vida. Una vez más el peronismo y la proscripción. Nada nuevo bajo el sol", continuó.

Ya en el final, lanzó un contundente mensaje: "Sepan que hagan lo que hagan, no van a hacerme callar. No fui ni seré nunca mascota del poder. Desde muy joven he militado en el peronismo y trabajado para lograr una Argentina más justa y más humana, y una Nación que construya más Patria. ¿Y saben qué? Pienso seguir haciéndolo. Estoy segura que Dios y la Virgen nos van acompañar a todos los argentinos y argentinas que sabemos, porque lo vivimos, que un país mejor es posible".