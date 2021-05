Críticas a Juntos por el Cambio por su oposición a la reforma del Ministerio Público

Luego de que Cambiemos organizara un Zoom de urgencia para adelantar el rechazo al proyecto oficial de reforma del Ministerio Público Fiscal, legisladores del Frente de Todos salieron al cruce y catalogaron la decisión como un “chantaje evidente”.



Durante la noche del domingo, la alianza opositora mantuvo una reunión virtual para rechazar el proyecto y expresó que ese debate “no es urgente y no responde a las verdaderas necesidades de los argentinos”. Ante esta decisión, el diputado nacional por el Frente de Todos, Carlos Heller, calificó la resolución como “muy grave” y aseguró que “el sujeto castigado es la ciudadanía, no es el Gobierno”. Heller afirmó que el proyecto de reforma “es un tema de gobernabilidad y política”.



El ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, en diálogo con diario Hoy y Red 92 frente a Casa Rosada, se refirió al proyecto oficial: “Termina con que la designación del procurador es sine die, sino que se le da una cantidad de años, y por eso baja el requisito de votos para que sea designado”. “Me parece que es absolutamente razonable. Era un reclamo de todos porque permite auditar mucho mejor la gestión”, agregó Rossi. Con respecto a la posición de Cambiemos, el funcionario la calificó como “un discurso exclusivamente político que no se refleja en el proyecto”.



Por último, la senadora nacional oficialista María de los Ángeles Sacnun apuntó al procurador interino Eduardo Casal y dijo que, “además de estar en el cargo de forma irregular, porque no le fue prestado el acuerdo del Senado, está llevando adelante una gestión de manera arbitraria y caprichosa”.