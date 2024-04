Críticas al discurso de Milei y el mensaje de CFK para el Cecim La Plata

El discurso presidencial no pasó inadvertido en la política. El exministro de Defensa de la Nación Agustín Rossi a través de sus redes sociales advirtió: “Utilizan Malvinas para pedir impunidad para los genocidas. No nos olvidamos de Malvinas, no olvidamos a nuestros veteranos, no nos reconciliamos con los que mataron, torturaron, violaron a nuestros compañeros/as. Para ellos seguiremos exigiendo Memoria, Verdad y Justicia”.

Desde el Partido Obrero, el diputado por CABA, Gabriel Solano, señaló: “Milei manipula la causa de Malvinas para justificar la utilización de las FFAA en la seguridad interior. Paradójicamente es un planteo central que defiende el imperialismo norteamericano para la región, el socio directo del Reino Unido que ocupa nuestras islas del Atlántico Sur”.

En tanto, Cristina Fernández de Kirchner envió un video saludando al Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (Cecim) La Plata donde celebra que gracias al amparo presentado por el organismo, se declarara inconstitucional la modificación de la Ley de Tierras que incluye el mega DNU de Milei.

“Malvinas no sólo es un imperativo de soberanía política, sino que también es junto a los desaparecidos los que parieron la democracia argentina allá por 1983”, comenzó diciendo y agregó: “La derogación que permitía sin lugar a dudas la extranjerización de nuestro territorio nacional”, advirtió la exmandataria.

Para finalizar, destacó la coherencia de los excombatientes que defendieron “una vez más la soberanía nacional”. “Muchas gracias por lo que hicieron, por lo que hacen y por lo que seguramente harán”.

El Centro de excombatientes de Mar del Plata también cuestionó la política exterior de Milei: “Asistimos sorprendidos a la actitud de las nuevas autoridades recientemente electas para con la causa Malvinas: una especie de parálisis diplomática afecta a la política exterior argentina”, alertó José María “Coty” Lambertini, titular del Centro.

“Eso está todo muy mal”, resumió el dirigente marplatense y concluyó: “Lamentamos profundamente semejante deterioro en la defensa de nuestra soberanía nacional e instamos al gobierno nacional a modificar el rumbo de su política exterior”.