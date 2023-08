D’Alessandro no declaró ante la Comisión de Juicio Político y pidió nueva fecha

En la jornada de ayer, el exministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires Marcelo D’Alessandro no asistió a declarar ante la comisión de Juicio Político y pidió una nueva fecha de citación. El hombre aseguró que no se presentó ante los diputados “por motivos personales”.

En la nota dirigida a la presidenta de la comisión, el exfuncionario expresó: “Tengo el agrado de dirigirme a los y las integrantes de esta Comisión de Juicio Político con motivo de la citación que me fuera efectuada a fin de prestar declaración testimonial, para el día 1° de agosto del corriente año, en las actuaciones sumariales actualmen­te en trámite”.

Al mismo tiempo, continuó: “En este sentido, y por existir situaciones en el plano personal que me impiden concurrir a la convocatoria prevista, vengo a solicitar tengan a bien disponer una nueva fecha, para cumplir en debida forma con la requisitoria de esa comisión”.

Vale recordar que D’Alessandro fue convocado para responder acerca de las acusaciones sobre una supuesta connivencia con un asesor del juez Horacio Rosatti, en relación al fallo que favoreció al gobierno de Larreta con los fondos de Coparticipación Federal.

Quien sí se presentó ante la comisión de la Cámara baja fue el asesor del magistrado mencionado, Silvio Robles, quien en su exposición señaló que ha “recibido acusaciones sin fundamentos reales” por parte de algunos legisladores, en el marco del proceso que se sustancia en el Congreso a los cuatro integrantes del máximo tribunal.

Asimismo, prosiguió: “Algunos miembros de la comisión ya me han acusado falsamente, de esta manera me voy a abstener de contestar toda pregunta que pueda vincularse con las acusaciones hechas en mi contra o aquellas que me hagan el día de hoy. Me amparo en el artículo 18 de la Constitución Nacional”.

“Han dicho que tengo un departamento en Nueva York, y es mentira; que estaba prófugo, cuando en realidad estaba de vacaciones y no tenía citación judicial; que estuve en Miami este año, es mentira; y además, han atacado sistemáticamente a miembros de mi familia”, concluyó Robles en el escrito que leyó.

Vale mencionar que la de ayer fue la decimonovena reunión que la Comisión de Juicio Político mantuvo en el marco del proceso que investiga a los cuatro miembros de la Corte por un presunto mal desem­peño de sus funciones.