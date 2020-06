Daniel Scioli: "Me gustaría conocer la opinión de Vidal respecto del espionaje ilegal"

Tal como publicó este diario, Daniel Scioli es otra víctima del espionaje ilegal del macrismo. La división de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense habría realizado investigaciones económicas sobre el ex gobernador sin autorización de la Justicia y por fuera de la fuerza.

Esta mañana, en diálogo con Radio 10, el ex gobernador bonaerense aseguró: "Tengo entendido que ella (por Vidal) conoce muy bien a ese señor (Guillermo Berra)", e insistió en "conocer la opinión de la ex gobernadora respecto de ese episodio".

"Hoy mis abogados van a tener acceso a todo este material, y la gravedad institucional es que no solamente hacían inteligencia ilegal sobre mí, mi entorno y mis relaciones, sino sobre el propio Poder Legislativo y la Corte Suprema de la Justicia de Buenos Aires", sostuvo.

Scioli consideró que "es evidente que esto era un modus operandi de gravedad".

"Se habló que habíamos pagado 900 millones de dólares de la corrupción a un banco de New York, pero era un bono que cancelamos antes de dejar la provincia", aseveró.

"Fui el el candidato presidencial que sacó el 49 por ciento de los votos, y la campaña era desacreditarme, destruirme. Se llegó a decir que el título universitario que yo tenía era trucho", recordó Scioli.

"Así avanzaban, de manera burda, como cuando dijeron que no era diputado cuando voté en el Congreso y tuve que presentar un certificado diciendo que todavía no era embajador", recordó Scioli.

El ex vicepresidente agregó: "No digo esto por mí, lo hago por respeto a la carga institucional que he tenido, por lo que me confirió el pueblo de la provincia, como vicepresidente del Partido Justicialista".

Por último, Scioli cuestionó que, a la información que conseguían con los supuestos espionajes ilegales, se la usaba para "nutrir un expediente, y así era permanentemente: aparentemente todo lo que se decía era con información producida ilegalmente".